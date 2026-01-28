gyász;Voith Ági;

2026-01-28 11:00:00 CET

A Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész 81 éves volt.

Felhívott Bodrogi Gyula, hogy meghalt Voith Ági. Megállt bennem az ütő. Végleg elaludt. Legyőzte a gyilkos kór – közölte a Facebookon Bóta Gábor újságíró, színházkritikus.

– Sokat láttam őket gyerekkoromban a József Attila Színházban komédiázni. Színházimádatom megalapozói közé tartoznak. Felelevenedett az élmény, amikor jó pár éve a Nemzetiben közös estet csináltak, mókáztak, énekeltek, táncoltak, de nagy, mély csendeket is teremtettek, mint régen – idézte fel Bóta Gábor.

Hozzáfűzte, több mint negyven éve nem éltek együtt, ám meghatóan példaértékű, ahogy jóban maradtak. Ági vagány, belevaló, szeretni való, jó humorú nő és remek színész volt.

A Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész márciusban lett volna 82 éves.