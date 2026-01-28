Eladhatják Chagall két hatalmas művét

Chagall;Metropolitan Opera;

A Metropolitan Opera pénzügyi nehézségekkel küzd, így eladhatja két hatalmas méretű, ikonikus Chagall-festményét, hogy anyagi helyzetét stabilizálja – írta meg az artnet nevű művészeti oldal. Az intézmény azonban egy feltételt szabott: a képeknek az operában kell maradniuk, a tulajdonos nevét pedig egy emléktáblán kell feltüntetni. Az orosz-francia alkotó A zene forrásai és A zene diadala című képeket 1966-ban készítette el, a művek az épület fő látványosságaivá váltak. A New York Times szerint a Sotheby's aukciósház az elmúlt évben összesen 55 millió dollárra becsülte a műalkotások értékét.

Chagallt 1965-ben bízta meg az opera akkori igazgatója, Rudolf Bing, hogy alkossa meg a képeket, illetve korábban felkérték a művészt, hogy készítse el a díszletet és jelmezeket az 1967-ben bemutatott A varázsfuvolához is. Az alkotó mindkét művet Párizsban festette meg hat vászontekercsre, majd a Metropolitan Operában helyezte el azokat.

A két mű a Chagallra jellemző álomszerű világot ábrázol, és utal a művész orosz-zsidó hátterére is, illetve a zene és kivált Mozart iránti szenvedélyére. Az épület északi szárnyában látható a sárga hátterű A zene forrásai, melyen feltűnik a lanton játszó Dávid király és Orfeusz is, illetve híres zeneszerzők, mint Mozart, Wagner, Verdi, Beethoven és Bach, a kép pedig megidézi A varázsfuvolát a számos madárral és fuvolával. Az épület déli oldalán található A zene diadala című élénkpiros képen trombitát fúj egy angyal, miközben alatta zenészek játszanak, és a figurák között megjelenik Chagall és Rudolf Bing igazgató is, amint mandolinnal a kezükben repülnek feltehetően New York felett.