Késelő ámokfutó támadott Luxemburgban, egy francia nő meghalt

emberölés;Luxemburg;halálos késelés;

2026-01-28 20:53:00 CET

Egy másik nőt szintén életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A feltételezett elkövető indítékai nem ismertek.

Életét vesztette egy 35 éves francia nő egy késsel végrehajtott támadásban Luxemburg fővárosának Limpertsberg nevű kerületében, a feltételezett elkövetőt, egy 27 éves férfit őrizetbe vették, és szerdán bíróság elé állították - erősítette meg a Luxemburgi Nagyhercegség ügyészsége.

A támadás kedden kora délután történt. Az ügyészség közlése szerint egy késsel felfegyverzett férfi két nőt sebesített meg súlyosan, egy francia állampolgárt és egy 36 éves luxemburgi nőt. A késelés után az elkövető elmenekült. A luxemburgi rendőrség közleménye szerint mindkét áldozat életveszélyesen megsérült, egyikük nem sokkal később belehalt sérüléseibe, míg a másik nőt súlyos állapotban kórházba szállították.

A Luxemburger Wort napilap beszámolója szerint a támadás helyszíne egy lakóépület volt a limpertsbergi sugárúton, ahol a rendőrség lezárta a környéket. A lap forrásai szerint az incidens röviddel 14 óra után történt, és összefüggésben állhatott egy betöréssel, ezt azonban a rendőrség hivatalosan nem erősítette meg.

Az RTL tévécsatorna úgy tudja, hogy az elhunyt nő egy ingatlanügynökség alkalmazottja volt, aki lakásbemutató miatt tartózkodott az épületben, ahol két kiadó apartmant hirdettek. A súlyosan sérült másik nő feltehetően ugyanazon házban lakott. A francia Républicain Lorrain napilap kedden este arról számolt be, hogy az áldozat a francia Moselle megye északi részéből származott.

A rendőrség tájékoztatása szerint a feltételezett elkövető menekülése közben autójával balesetet szenvedett egy közeli utcában, ahol nekiütközött egy fekete BMW-nek. A helyszínen igazságügyi szakértők mintákat vettek a járműből. A rendőrség végül a Luxemburg városától néhány kilométerre fekvő Strassen és Bridel közötti erdős területen fogta el a feltételezett támadót.

A hatóságok nagyszabású akciót hajtottak végre a Biergerkräiz és Bridel térségében, és arra kérték a lakosságot, hogy ne vegyenek fel stopposokat, valamint azonnal jelentsenek minden gyanús viselkedést. Az ügyészség közlése szerint a férfi nem Luxemburgban él, és semmilyen családi kapcsolatban nem áll az áldozatokkal. A nyomozás eddigi adatai szerint más személy nem volt érintett az ügyben. A gyanúsított kihallgatása szerdán délután is tartott, indítékai továbbra sem ismertek.