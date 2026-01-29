Gyöngyökért vásárol hallgatást az önkormányzatoktól a kormánybarát Balázs Attila. Ráadásul az önkormányzatok teljesen tudatában vannak annak, hogy olcsón adják magukat. Útfelújítás, iskolaudvar, bölcsőde, lakóház aljába zsuppolt szakrendelő, fejlesztési pénz – a beruházáson nyert profit töredéke, miközben az új negyedek keltette problémákat teljes egészében nekik kell megoldaniuk, amire viszont nem elég a befektetői apanázs.
A hiányos közszolgáltatások miatt egész városrészek válhatnak élhetetlenné.
A fővárosi kerületvezetők nem korruptak (mondjuk az nem előnyös, ha az elveszített választás után Balázs cégénél köt ki a polgármester), nem is ostobák, tudják, hogy rossz lóra tesznek. Tudják, hogy Balázs cégeivel kvaterkázni súlyos politikai kockázat. Mégis megkötik a hátrányos alkut. A zsákutca végén ez is jobbnak tűnik a semminél.
A Kiskunlacháza–Délegyháza közötti hatalmas bányaterületet birtokló kavicskirály brutális ingatlanfejlesztéseket valósít meg Budapesten. A profitmaximalizálás jegyében apró lakásokat zsúfol a szinte egymásba érő toronyházakba, várostervezői szemmel rossz helyszínekre. Infrastruktúrát csak annyit épít ki, amennyi az üzemeltetéséhez feltétlenül szükséges. Kihasznál minden Orbán-kormány adta előnyt, ha kell, berántja maga mellé az állami bankot üzlettársnak, vagy felvásároltatja az egész projektet a kormánnyal 244 milliárdért.
A Bayer vezérét nem lehet nagyvonalúsággal vádolni. Csak annyit ad, amennyit kitaposnak belőle. Csakhogy a csúnyán kivéreztetett önkormányzatoknak az eléjük szórt üveggyöngy is csillogónak tűnik. Főként, hogy úgy érzik, nincs is választásuk, ha büszkén nemet mondanak, semmit se kapnak, miközben az erős állami hátszéllel bíró Bayer-projektek így is, úgy is megépülnek, hála a kiemelő kormányrendeleteknek és az engedelmes kormányhivataloknak.
Az önkormányzatoknak semmibe sincs beleszólásuk. Akkor legalább csurranjon valami. Jogos. De mégis, Havel szavaival élve a hazugság elfogadása hitelesíti, fenntartja a rendszert.
A lázadás szabaddá tesz. Igaz, legfeljebb hosszú távon kifizetődő.