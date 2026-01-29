Porsche;NAV;pezsgő;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;lopott autók;

2026-01-29 09:43:00 CET

19 rendszámtábla nélküli autót és több mint ezer liter pezsgőt talált a NAV egy nyírségi faluban

A NAV emberei az alkoholt lefoglalták, és jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítottak. Az egyik Porsche kapcsán felmerült a gyanú, hogy lopott lehet, a pénzügyőrök értesítették a rendőrséget.