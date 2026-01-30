Hajdú visszalépett

MSZP;választás;

Hajdú Miklós, az MSZP bajai szervezetének elnöke most, 2026-ban nem lesz országgyűlési képviselőjelölt a Bács 6-os körzetben, hanem visszalép a Tisza jelöltje, Csontos Bence javára.

A szerdai közgyűlésen az önkormányzati helyiségeknek a választási kampány időszakában való használatáról volt szó. Baja Megyei Jogú Város Közgyűlése a kampányidőszakban nem járul hozzá kampányesemények megtartásához a város tulajdonában lévő ingatlanokban. De Hajdú Miklós módosító javaslatot terjesztett be, hogy legalább egy alkalommal minden induló kapjon lehetőséget a város valamelyik, arra alkalmas termében gyűlést tartani.

Ebben az összefüggésben jelentette be képviselő, hogy személyében nem érintett, mert mint MSZP jelölt visszalép a Tisza jelöltje javára. Attól függetlenül lép vissza, hogy az MSZP-n belül folyó, az indulással kapcsolatos vita mire vezet. Bejelentésével a távolmaradók álláspontját erősíti.

Egy ilyen döntés magyarázatra szorul. Az a probléma, hogy nem egy szimpla, lejáróban lévő zsarnok, zsarnokság jön szembe. “A hegemóniaépítés gyakorlata politikai munka, aminek célja az egyetértés, a beleegyezés, a jóváhagyás megszerzése… A hegemónia ennek eredménye: a vezetésirányítás és a hatalomgyakorlás azon módja, amelyet a vezetettek-irányítottak-alávetettek is elfogadnak, amelybe ők is beleegyeznek” - írta Gramsci.

A hegemón állapot elérése, a kifejlett hegemónia kiépülése jól látható módon megtörtént. Némi gond adódik abból, hogy a hegemón hatalomgyakorlásból a folyamatos bővülés következik. Létfeltétel a hatalom bővített újraszervezése. A történelmi tapasztalatok elég rémisztők. Nem látni a hegemón hatalomgyakorlás, a hatalombővítés gátját. Túl sokan fogadják el, és akik nem, csak egy szűk területen, a politikának nevezett térben próbálkoznak.

A hatalom birtoklásához elegendő a közönség egy része, a vezetettek-irányítottak-alávetettek közül azok, akik beleegyeznek, akik elégedetten támogatják. A többiek tevőleges részvételét probléma nélkül kikényszeríti a hegemónia. Végülis, aki krumplit termel, annak adja el, aki megveszi. Az orvos, a pedagógus sem válogat, természetes, hogy azt gyógyítja, azt tanítja, akinek szüksége van rá.

Ezért, ha lehetséges, érvényesíteni kell, hogy nincs meg a kormányzati többség. Még nincs. Ma még az egységbe szervezett ellenzék (a sikeres Tisza) látszik győztesnek. De legalább két területen kérdéses a helyzet: 1. az ellenzék a szélsőjobb vonalán valódi törést szenved (sikeres a Mi Hazánk), 2. az egyes országgyűlési választókörzetekben külön-külön merül fel a választás kérdése, személyre bontva (a kezdő tiszásokkal szemben túl sok, 10-15 inkumbens ellenzéki van, akik mint jelöltek valódi súlyt képeznek).

Nem tudunk jól dönteni. Nincs mozgástér. A nem döntés egy nagyon fontos, különleges döntési mód. A belátás sokakat nem gátol meg abban, hogy akár észszerűtlenül cselekedjenek: ők

ha a szavazáskor a szavazólapon ott lesz az MSZP, akkor aligha tudnak másra szavazni. Egyszerűbb, helyesebb, ha nincs ott.

Szóval ennyi a magyarázat. A váltáshoz minél kevesebb zavaró tényező szükséges. Az MSZP most nagyon kis támogatottságú párt. Képes jelölteket állítani és egy-két körzetben nyerni. Ellenben mindenütt másutt haszontalan, káros, az ellenoldalt segítő lenne az indulása. Akkor most ettől tekintsünk el! Az új helyzetben az MSZP a politikai károkozás terhe nélkül folytatja, ahogy a tagság akkor majd elvárja.

Hajdú Miklós, az MSZP bajai szervezetének elnöke most nem lesz országgyűlési képviselőjelölt, hanem visszalép a Tisza jelöltje Csontos Bence javára. Következő alkalommal az önkormányzat választáson indul az MSZP, vagy az akkori, a várost segítő, az MSZP által támogatott közösség nevében.

