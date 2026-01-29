Itt vannak a részletek a rezsistopról

kormányinfó;

Lantos Csaba szerint azok kapják a 30 százalékos kedvezményt, akik vezetéken kapják az energiát: földgázzal fűtő háztartásból 2,9 milliót, árammal 4,4 milliót, távfűtéses háztartásból több mint hatszázezret tartanak nyilván.

A szeptember 15. és május 15. közötti fűtési szezon jelenti a teljes fogyasztás 90 százalékát. Létezik egy jelleggörbe, januárban átlagosan a 19,4 százalék az energiafogyasztás, ennek arányában fogják felosztani az időszakot. a januári fogyasztás értékét szorozzák meg 1,3-del.

Háromféle számlázási mód van: diktálás és részszámlázás, átalánydíjas fizetés, mindegyik esetre más szabályok vonatkoznak. Az átalányt fizetők a kedvezményüket majd az elszámoló hónapban érvényesíthetik. A fogyasztók harmadik kategóriája, vagyis a „diktáló ügyfelek” évente kétszer olvassák be a gázórát, Lantos Csaba elmondta, hogy ez alapján is ki tudják számolni, mennyi volt a 2026. januári fogyasztás, így nekik is jár majd a kedvezmény. Akinek távhőt használ, távhőben kapja meg a kedvezményt, ami 674 ezer lakást érint. Ezek a háztartások a társasházon keresztül érkezik majd a támogatás.

Gulyás Gergely előtte beszélt arról, hogy A magyar családoknak körülbelül 50 milliárd forintos terhet jelentene ennek a 30 százalékos többletfogyasztásnak a kifizetése, azt a Orbán-kormány átvállalja, hiszen 30 százalékkal nőtt az energiafogyasztás a rendkívüli hideg miatt. Jár támogatás annak is, aki villannyal fűt, de mivel csak egyszer lehet érvényesíteni a kedvezményt, jelezni kell, ha valaki nem a gázszámlája csökkentését kéri – mondta.