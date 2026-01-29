A budapesti Bajcsy kórházban lezártak egy teljes emeletet, a betegeket más osztályokon helyezik el

egészségügy;betegek;egészségügyi ellátás;Bajcsy-Zsilinszky Kórház;

2026-01-29 09:11:00 CET

Egy kórházi dolgozó szerint a belgyógyászati betegek tartósan más, nem belgyógyászati profilú osztályokon fekszenek, mivel nincs elég ápoló és orvos. Az orvosigazgató ezzel szemben a megnövekedett betegforgalommal indokolja az intézkedést, és hangsúlyozza, hogy az ellátás biztonsága nincs veszélyben.

A Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben jelenleg a belgyógyászati osztályok már nem tudják a saját ágyaikon ellátni az ellátási területükhöz tartozó betegeket. Az intézményben a belgyógyászati betegek tartósan más, nem belgyógyászati profilú osztályokon fekszenek, mivel nincs elég ápoló és orvos – számolt be róla egy névtelenséget kérő egészségügyi dolgozó a Telexnek.

A kórházi dolgozó szerint a kialakult helyzetről minden érintett tud, és hiába veszélyezteti közvetlenül a betegellátást, mégsem történik semmi. Az áthelyezett betegek így gyakran fizikailag is távol vannak a felelős ügyeletes orvostól, rosszullét esetén így hosszabb idő lehet, míg a kompetens szakember odaér a beteghez. Emellett ezeken az osztályokon nem feltétlenül van a belgyógyászati ellátáshoz szükséges gyógyszerkészlet, miközben az ott dolgozók sincsenek felkészülve arra, hogy folyamatosan lássanak el belgyógyászati betegeket.

A kórházban három belgyógyászati osztály működik: az I., a III. és a IV. számú. A lap munkatársa elment az intézménybe, és azt találta, hogy ezek közül a III. belgyógyászati osztály le volt zárva vírusfertőzés miatt. A beszámoló szerint korábban valóban működött az első emeleten fekvőbeteg-ellátás, de most az a szint teljesen üres, hideg és sötét, csak a második emeleten volt aktív fekvőbetegosztály. Minden jel arra utal, hogy az emeletet már egy ideje nem használják, a nővérpult is le volt zárva, és a falon kiírás jelezte, hogy az osztályos ellátás a második emeleten van.

A lap megkeresésére Révai Róbert, a kórház orvosigazgatója azt közölte, hogy „a megnövekedett betegforgalom miatt, a szakmai és betegbiztonsági szabályok maradéktalan betartásával, átmeneti megoldásként belgyógyászati betegeket – alapbetegségük figyelembevételével – más osztályokon helyezték el”. Elmondása szerint az intézkedés nem veszélyezteti a betegek biztonságát, az ellátás megfelelő és szakszerű mind az I. belgyógyászati osztályon, mind a kórház valamennyi osztályán.