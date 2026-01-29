Uniós döntésen is múlik, hozzá kell-e nyúlni a rezsivédelemhez

rezsicsökkentés;Lantos Csaba;

2026-01-29 10:35:00 CET

A rezsiszisztéma jelenleg ebben a formában fog fennmaradni - jelentette ki az MFor kérdésére Lantos Csaba. Ebben változás akkor következhet be, ha nem sikerül megtámadni a bíróságon a REPowerEU-ként elhíresült európai uniós rendeletet, amely szerint 2027. november 1-től nem vehető orosz gáz, és a meglévő, stabil ellátást biztosító szerződés alapján sem hozható be gáz. Az álláspont szerint a rendelet teljesen jogellenes, sérti a nemzeti energiamix meghatározását és az európai szabályokat. A tárcavezető jelezte: ha ez nem sikerül, akkor arra az eshetőségre is fel kell készülni, hogy hozzá kell nyúlni a rezsivédelemhez, mert a gáz ára sokkal magasabb lesz. Az időközben megkötött szerződések már mutatják, hogy a magyar határon behozott gáz ára magasabb, ami egy másik helyzetet fog teremteni - fűzte hozzá.