A luxusvilla medencéjét nem rezsicsökkentett áron fűtik

kormányinfó;Lantos Csaba;

2026-01-29 10:43:00 CET

A rászorultsági alapú megközelítéssel kapcsolatban két probléma merül fel: egyrészt általában nagyon komplikált, ezért működtetése nagyon drága, másrészt az adatok minősége miatt közel sem biztos, hogy pontos és korrekt eredményt ad - magyarázta Lantos Csaba az ATV kérdésére.

Gulyás Gergely ehhez annyit tett hozzá, hogy a rezsicsökkentést korábban azért kritizálták, hogy a luxusfogyasztás is kedvezményes áron volt elérhető, amit a 2×22-es módosítás részben megoldott, mivel az átlagfogyasztás lejjebb került, és afölött már piaci árat kell fizetni. A tárcavezető szerint ennek megfelelően nem igaz az az állítás, hogy a luxusvillák luxusmedencéinek fűtése is rezsicsökkentett áron történne. A döntésben jelenleg is érvényesül egy méltányossági elv, amelyet a miniszter úr úgy írt le, hogy sávhatárátlépés nincs. Ez azt jelenti, hogy aki 1729 köbméter alatt marad, az nemcsak a 30 százalékos mennyiségkedvezményt kapja meg, hanem akkor sem lépi át a sávhatárt, ha 40-50-60 százalékkal többet fogyasztott. Ebben az esetben is a kedvezményes, köbméterenként nagyjából 100 forintos tarifát fizeti, vagyis a rendszerben továbbra is van egy méltányossági elv - magyarázta.