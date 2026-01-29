Nincs nukleáris veszély Pakson

gáz;Paks;kormányinfó;Lantos Csaba;

2026-01-29 10:56:00 CET

Magyarország ellátásbiztonsága az biztosan garantált, biztosan szavatolt - jelentette ki Lantos Csaba ugyancsak az ATV kérdésére. Elmondta, a magyar gázfogyasztás valamivel kevesebb mint 9 milliárd köbméter, amelyből nagyjából 2 milliárd köbmétert belföldön termelnek ki, a fennmaradó mennyiség importból érkezik. Lényegében a magyar fogyasztás importtartalmának a kétszerese halad át az országon, miközben Magyarországon 6,5 milliárd köbméter gáztároló kapacitás áll rendelkezésre. A tárolókat rendszeresen feltöltik: jelenleg kitárolási időszak van, de a fűtési szezon végétől ismét megkezdődik a megfelelő mennyiségű gáz betárolása, így ellátási hiány nem várható.

Mint mondta, a kiszolgáltatottság abból fakad, hogy a gázt kizárólag csővezetékeken lehet behozni, ugyanakkor ma is több irányból áramlik be és ki az országból, ezért ellátásbiztonsági aggodalom nincs. A rezsivédelem fenntartásáról a döntéseket akkor kell majd meghozni, amikor elérkezik annak az ideje.

Arra a kérdésre, hogy a Paksi Atomerőműben miért csökkent a termelés, azt mondta, hogy egy műszaki meghibásodás történt. Magyarázatként annyit fűzött hozzá, hogy ezek már nem fiatal reaktorok, és a hozzájuk kapcsolódó műszaki berendezések időről időre karbantartást igényelnek. Egy nem nukleáris meghibásodás történt az egyik generátorban, amelyet meg kell javítani, majd ezt követően újra beáll a termelésbe - fejtegette. Lantos Csaba nyomatékosította: az esemény semmilyen nukleáris veszélyt nem jelent.