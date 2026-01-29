Lantos Csaba: Magyarország le fogja adni a nemzeti tervet a leválásról az orosz energiáról

kormányinfó;

2026-01-29 10:48:00 CET

Az Economx arra kíváncsi, hogy a nehéz tél az állami intézmények számára mekkora többletterhet jelentett, mennyivel kellett többet fizetnie a magyar államnak a kórházak, iskolák és egyéb, állam által fenntartott intézményeknek. Lantos Csaba szerint konkrét számaik még nincsenek, de majd ki fog derülni.

Az orosz energiaforrásokról való leválásról szóló kérdésre – hogy 2026. március 1-ig Magyarországnak is el kell készíteni a leválásról szóló nemzeti tervet –, a miniszter elmondta, bíróságon támadják meg az uniós döntést, azt gondolja az Orbán-kormány, hogy igazuk van, és a javukra fognak dönteni. A nemzeti tervet le fogják adni.

Arra a kérdésre, van-e arra elképzelés, forgatókönyv, hogyan működhessen Magyarország az orosz energiahordozók nélkül, és mi történne, ha a források napról a másikra ez megszűnne, Lantos Csaba felidézte, az Északi Áramlat földgázvezetéket felrobbantották. Bármely felelős kormánynak az a dolga, hogy legyen terve ilyen esetekre, de ezt nem kívánja megosztani.