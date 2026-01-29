Üzleti titok, mennyiért veszi az Orbán-kormány az LNG-t

A kedvezmény azoknak a fogyasztóknak is jár, akiknek a felhasználása nem lépte túl a korábbi évek átlagos szintjét - mondta el Lantos Csaba a Della podcast kérdésére. A támogatás nem készpénz formájában jelenik meg. Áram a magyar háztartások 95 százalékában elérhető, ezért azoknak villamosenergia-számla csökkentésével is segítséget nyújtanak.
A miniszter üzleti titokra hivatkozva nem közölte, mennyibe kerül az az LNG, amelynek szállításáról az Orbán-kormány több energiacéggel egyeztetett. Üzleti titokra hivatkozva nem árulta el, mennyi ennek az ára. Elmondása szerint is hinni kell neki, hogy drágább mint az orosz földgáz.Van földgáz az oroszon túl is, az amerikaiak nemrég már hat EU-tagállamnak is olcsóbban adták, mint Magyarországnak a Putyin-rezsim