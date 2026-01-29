Üzleti titok, mennyiért veszi az Orbán-kormány az LNG-t

rezsi;kormányinfó;Lantos Csaba;

2026-01-29 10:55:00 CET

A kedvezmény azoknak a fogyasztóknak is jár, akiknek a felhasználása nem lépte túl a korábbi évek átlagos szintjét - mondta el Lantos Csaba a Della podcast kérdésére. A támogatás nem készpénz formájában jelenik meg. Áram a magyar háztartások 95 százalékában elérhető, ezért azoknak villamosenergia-számla csökkentésével is segítséget nyújtanak.

A miniszter üzleti titokra hivatkozva nem közölte, mennyibe kerül az az LNG, amelynek szállításáról az Orbán-kormány több energiacéggel egyeztetett. Üzleti titokra hivatkozva nem árulta el, mennyi ennek az ára. Elmondása szerint is hinni kell neki, hogy drágább mint az orosz földgáz.