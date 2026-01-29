BlackRock? Nincs cselekvési terv?

Gulyás Gergely;

2026-01-29 11:39:00 CET

Az Orbán-kormánynak a BlackRockkal kapcsolatos hivatalos véleménye nincs - jelentette ki a 444 kérdésére Gulyás Gergely. A tárcavezető általánosságban védi a szuverenitást, de nincs ellene konkrét cselekvési terv. Hangsúlyozta, a BlackRock sok szempontból ellenérdekelt a magyar kormánnyal, de lehetséges az együttműködés bizonyos területeken.

A BlackRockvilág legnagyobb alapkezelő cége, amely 12 és fél ezer milliárd dollár befektetést kezel (Magyarország GDP-je évi 240-245 milliárd forint.) Ez nem a saját pénze, csak a tulajdonosok megbízták vele, hogy forgassa, mint az önkéntes magánnyugdíjpénztári tagok a saját pénzintézetüket. Akinek van ilyen megtakarítása, az nagy valószínűséggel valahol üzlettárs a BlackRockkal, amely részvényekben és egyéb tőzsdei termékekben meg értékpapírokban fialtatja megbízói vagyonát.