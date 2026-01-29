265 megbízásból 265 ugyanott landolt a Rogán Antal irányítása alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal beszerzésein keresztül

Rogán Antal;Nemzeti Kommunikációs Hivatal;Balásy Gyula;

2026-01-29 11:07:00 CET

Ezúttal nem Balásy Gyula cégeiről van szó.

265 munkából mind a 265 ugyanahhoz a cégcsoporthoz került a Rogán Antal irányítása alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) központi beszerzésein keresztül – írja a hvg.

A portál kiemeli, ezúttal nem Balásy Gyula cégeiről van szó, bár nagyon messzire nem kell mennünk. Az NKOH ugyanis nemcsak az állami kommunikációt és rendezvényszervezést centralizálta, hanem a szervezetfejlesztési megbízásokat is. A portál felidézi,

az ezt lehetővé tevő első nagy keretmegállapodást 2020 decemberében kötötték meg a p2m Consulting és a p2m Informatika Kft.-vel, nettó 30 milliárd forintos maximális keretösszeggel.

a cégek korábbi forgalma messze elmaradt a keret nagyságrendjétől: legjobb éveikben 96, illetve 142 millió forintos nettó árbevételt értek el, így alkalmasságuk igazolásához egy harmadik vállalkozást, a Teqtos Kft.-t vonták be, amely referenciáival biztosította a kiírásban szereplő pénzügyi és szakmai feltételek teljesítését.

2025 februárjában újabb, 12 hónapra szóló, kétszer egy évvel meghosszabbítható, nettó 25 milliárd forintos keretmegállapodást kötött az NKOH a p2m Consulting és a p2m Informatika Kft.-vel. Míg a 2020-as tenderen a p2m-cégek csak a Teqtos bevonásával tudták igazolni alkalmasságukat, ezúttal már önállóan indultak: az állami megbízások időközben akkora forgalmat hoztak nekik, hogy a pénzügyi és szakmai feltételeknek külső segítség nélkül is megfeleltek.

A cégek állami és állami többségi tulajdonú szervezetek számára nyújthatnak komplex szervezetfejlesztési és kapcsolódó tanácsadási szolgáltatásokat. A keretmegállapodás egyebek mellett stratégiai tervezést és tanácsadást, folyamat- és teljesítménymenedzsmentet, projektmenedzsmentet, csapatépítést, valamint megfelelési és információbiztonsági feladatokat is lefed.

A p2m-cégek 2021 második negyedévétől 2025 harmadik negyedévéig, vagyis mintegy négy és fél év alatt több mint nettó 18 milliárd forintnyi megbízást kaptak az opciós kereteket is beleszámolva.

A hvg által átnézett, több száz oldalnyi dokumentáció alapján

a legnagyobb megbízás az MVM Csoporttól érkezett: információbiztonsági (NIS2) feladatokra – az opciós kerettel együtt – nettó 2,709 milliárd forintos szerződést kötöttek,

a második legnagyobb tétel a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nél végzett információbiztonsági munka volt nettó 825 millió forintért,

míg a MAVIR Zrt. számára 2023–2024-re szóló komplex szervezetfejlesztési megbízás nettó 650 millió forintról szólt.

A portál megjegyzi, a p2m Consulting Kft.-t Szabad Tamás és Patonai Ágnes 2008 júliusában alapította, a p2m Informatika Kft. pedig 2016 júliusában jött létre: kezdetben a p2m Consulting is tulajdonos volt benne, ám 2017-ben az Informatika teljes egészében Szabad érdekeltségébe került. Szabad Tamás és Balásy Gyula üzleti kapcsolata korábbra nyúlik vissza: Szabad 2004-ben beltagként alapítója volt a Lounge Consulting Bt.-nek, amelyben 2011-ben Balásy lett a beltag, miközben Szabad és Balásyné Katona Helga kültagként szerepeltek, majd Szabad 2012-ben kiszállt. A 2018-ban alapított Hydra Ops Kft.-ben 2024 tavaszáig a p2m Informatika tulajdonos volt, Szabad pedig ügyvezetőként is részt vett a működtetésben, mielőtt a céget áprilisban megvásárolta volna a Visual Europe Zrt., amely a New Land Media Kft.-n keresztül Balásy Gyula érdekeltsége. De A p2m Consulting már a 2010-es években megjelent állami kommunikációs projektekben Balásy Gyula cégeinek alvállalkozójaként.