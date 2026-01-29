Brüsszelben és Kijevben akkor bontanának pezsgőt, ha Magyarországon kormányt váltnak

választás;Gulyás Gergely;

2026-01-29 11:52:00 CET

A Hír TV arról kérdez, hogy az Orbán-kormány tagjait rendszeresen támadják az ukránok, illetve befolyásolni akarják a választásokat.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, a választáson a magyar állampolgárok jogosultak dönteni. Minden olyan kísérlet, amely ezt befolyásolni próbálja, az káros és sérti az ország szuverenitását. A magyar választás lebonyolítása a legprofibb volt, és nem tart attól, hogy ez idén ne így lenne - tette hozzá. Nyugat-Európában is nehézségekbe ütközött a választás lebonyolítása, idehaza szigorú törvények vannak.

Közölte, Brüsszelben és Kijevben akkor bontanának pezsgőt, ha Magyarországon kormányt váltanak - mondta. Ezt arra vezette vissza, hogy a magyar kormány nem teljesít bizonyos elvárásokat.