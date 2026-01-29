Házkutatást tartottak az otthonában, majd bevitték a rendőrök Dunaújváros DK-s alpolgármesterét

házkutatás;Dunaújváros;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;Mezei Zsolt;

2026-01-29 11:40:00 CET

Mezei Zsoltot sem lehet megfélemlíteni, ahogy a Demokratikus Koalíciót sem – szögezte le a történtekkel kapcsolatban Dobrev Klára, a DK elnöke.

Elkezdődött a soha nem látott fideszes megtorlás, amivel eddig csak fenyegettek. Ma Dunaújváros DK-s alpolgármesterét vitték be, mert már nem tudják másképp támadni a baloldali politikusokat – közölte csütörtök délelőtt Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke.

A politikus a Facebook-oldalán közzétett videójában arról számolt be, hogy

Mezei Zsoltnál, Dunaújváros DK-s alpolgármesterénél rendőrök jelentek meg, „elkezdték zaklatni”, házkutatást tartani, majd bevitték.

– Ez az eszköz, amivel a Fidesz már jó párszor élt, és minket nem tudott elhallgattatni így sem. Mezei Zsolt Dunaújváros egyik legismertebb és legerősebb ellenzéki embere. Küzd a Fidesz ellen immáron több mint 15 éve. Soha egyetlenegy pillanatig nem alkudott meg velük, kiállt a Dunaferr mellett és kiállt mindig a Fidesszel szemben és mindig az emberek oldalán. Mezei Zsoltot sem lehet megfélemlíteni, ahogy a Demokratikus Koalíciót sem – szögezte le a DK elnöke.

Dobrev Klára szerint azt látni, hogy ahogy közelednek a választások, a Fidesznek lassan nem marad más eszköze, „megfélemlít, megzsarol, megvádol” – példaként említette, hogy egy héttel ezelőtt a mentelmi joga felfüggesztését kérték, tegnap pedig Karácsony Gergelyt vádolták meg, ahelyett, hogy „Zsolti bácsik” után járnának, vagy a korrupciós ügyeket próbálnák felderíteni.

– Minket, a Demokratikus Koalíció képviselőit nem lehet így elhallgattatni és nem lehet minket megfélemlíteni – hangsúlyozta a politikus. Arra kérte az ellenzék szereplőit, hogy ezekben a helyzetekben mutassanak szolidaritást egymással, mert ma egy ellenzéki politikust visznek el, holnap bárki más sorra kerülhet. – Nem vagyunk hajlandóak megijedni, megalkudni vagy hallgatni. Küzdünk mindaddig, amíg ez a rendszer el nem tűnik a magyar közéletből – zárta sajtótájékoztatóját Dobrev Klára.