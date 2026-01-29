Mindenki mindenre választ kapott, Gulyás Gergelyben már nem maradt kérdés az elnöki kegyelmi botrány után

kormányinfó;

2026-01-29 11:33:00 CET

Lázár János a siófoki Lázárinfón azt mondta, sok kritikát kapnak amiatt, hogy nem születnek a nők annál az orvosnál, akihez terhesgondozásra, és nagy vita volt erről a kormányban. Gulyás azt mondta, ő kisebbségben volt a véleményével a kormányban, nem támogatja a jelenlegi rendszert, de egyelőre döntés nem született. A magyar-szerb kőolajvezeték a legutóbbi bejelentés szerint 2027 végére készülhet el, van-e arra terv, hogy ezt a vezetéket nem orosz kőolajjal töltené fel a magyar fél – kérdezte a Telex. A miniszter azt mondta, ha egy csővezeték adott, azon bármilyen kőolaj futhat, a probléma csak az, hogy Magyarország energiabiztonsága szempontjából az orosz energia elengedhetetlen.

Arra a kérdésre, a három év után egymilliárd dolláros tagsági díjjal bíró Béketanács biztosabbá teszi a nemzetközi világrendet, hogyha egyetlen személy, Donald Trump szeszélyétől függ annak összetétele, Gulyás Gergely azt felelte: Magyarország semmilyen fizetési kötelezettséget nem vállal a tagságért. Hogy a Béketanácsnak milyen jövője van, szerinte nehéz megmondani, az ENSZ-szel kapcsolatos kritikák sem új keletűek. „Esélyt kell adni neki, aztán meglátjuk, hozzájárul-e, hogy a világban háborús konfliktusok befejeződhessenek. Ha nem lesz ilyen sikeres, kárunk akkor sem származik belőle” – fejtette ki. Gulyás Gergely szerint nem inog meg a szuverenitás amiatt, hogy Donald Trump egy személyben dönt a tagságról. A miniszter jelezte, a tagság önkéntes, ha Magyarország érdekeivel szemben döntenek, ki is léphetünk.

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő legutóbb azt mondta, a kegyelmi ügy számos kérdőjelet felvetett, olyan kérdéseket, amelyekre a közösségük sem kapott választ, pedig jó lenne. Kérdésre Gulyás Gergely elmondta, benne nem maradt kérdés a botránnyal kapcsolatban, „fölösleges okoskodásnak” tartja. – Mindenki mindenre választ kapott. Novák Katalin elmondta, azért adott kegyelmet, mert úgy gondolta, az illető ártatlan – jelentette ki.