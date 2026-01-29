Ukrajna? Nem, nem és nem

kormányinfó;

2026-01-29 11:46:00 CET

A M1 következett. Milyen felhatalmazást adhat a kormánynak a nemzeti petíció, ha összevetjük a nemzeti konzultációval? – hangzott el az M1 kérdése. Gulyás Gergely szerint a petíció visszaküldése egyértelmű kiállás amellett, hogy Magyarország továbbra is maradjon elkötelezett a béke iránt, ne fizesse „az ukrán háborút” és Ukrajna működtetését, illetve ne támogassa az ország uniós csatlakozását. Ha Európa többi állama hajlandó ebbe belemenni, ahhoz nem tudnak mit hozzátenni, de ők a kimaradás mellett vannak.