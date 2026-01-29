Tatabánya;öngyilkossági kísérlet;vasútállomás;

2026-01-29 13:03:00 CET

Egy rendőrnő utolérte, majd a katasztrófavédőkkel és a tűzoltókkal lehozta, megmentve az életét.

Az éjszaka felmászott egy 15 méteres oszlopra egy nő a tatabányai vasútállomáson, hogy véget vessen életének, de egy rendőrnő utolérte, majd a katasztrófavédőkkel közösen lehozták – derül ki a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtöki közleményéből.

A tájékoztatás szerint hajnali 2 óra 26 perckor érkezett bejelentés a tevékenységirányítási központba, hogy Tatabányán, a Mozdony utcai vasútállomáson felmászott egy nő egy 15 méteres lámpaoszlopra, feltehetően öngyilkossági céllal.

A rendőrök felszólítása ellenére felfelé kapaszkodott, azonban Korpás Rebeka r. őrmester utánamászott. 15 méteres magasságban megállt, kibújt a létrát körülvevő fémtartó szerkezetre, és amikor a nő el akart rugaszkodni, a járőr megfogta és megtartotta.

Ezután felmászott utánuk egy katasztrófavédő, megfogta a nőt a derekánál, majd a tűzoltók emelőkosárral juttatták le biztonságosan az öngyilkosságra készülőt. A közlemény szerint példamutató szolgálatellátásáért Boross Zoltán László r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos, vármegyei rendőr-főkapitány elismerésben részesítette Kopás Rebeka r. őrmestert.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.