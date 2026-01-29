Gyilkosság áldozata lett egy férfi Debrecenben

gyilkosság;Debrecen;elfogás;késelés;

2026-01-29 13:47:00 CET

A feltételezett elkövető saját magát életveszélyesen megsebesítette.

Emberölés bűntett gyanúja miatt indult eljárás egy férfi ellen Debrecenben - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mint írták, szerda este egy helyi lakos a városban található albérletükben késsel rátámadt az élettársára, valamint a nő ismerősére, egy férfira, aki ugyancsak ott tartózkodott. Egyik áldozata, a 27 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A 29 éves nőt súlyos, míg támadójukat - aki saját magát is megsebesítette - életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

A hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják az eset körülményeit.



