Vlagyimir Putyin tolmácsa volt a választások miatt Magyarországra érkező EBESZ-delegáció egyik tagja

Egy olyan orosz állampolgárságú nő vett részt az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) magyarországi tevékenységében, aki korábban több alkalommal is tolmácsolt Vlagyimir Putyinnak – írja a Magyar Hang.
A szervezet honlapján megjelent közlemény szerint 2025 decemberében „igényfelmérő misszió” járt Budapesten a közelgő országgyűlési választások kapcsán. A tájékoztatás alapján a magyar hatóságok meghívására, a 2026. április 12-re kitűzött parlamenti választások megfigyelésének előkészítéseként az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának nevében 2025. december 15. és 19. között tettek látogatást. A delegáció tagjai Kszenija Dasucina vezető választási tanácsadó és Martina Barker-Ciganikova választási tanácsadó voltak, akikhez csatlakozott Daria Bojarszkaja, az EBESZ Parlamenti Közgyűlés vezető tanácsadója. A misszió feladata a választásokat megelőző helyzet, valamint az előkészületek áttekintése volt, és ennek alapján ajánlást kellett megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy szükséges-e választási megfigyelő tevékenység, és ha igen, milyen formában. A közlés szerint a küldöttség állami intézmények, politikai pártok, a média, civil szervezetek és nemzetközi intézmények képviselőivel is egyeztetett.
A hivatalos szöveg nem tért ki a megfigyelők állampolgárságára, ugyanakkor kiderült, hogy Barker-Ciganikova szlovák, Dasucina pedig belarusz. Egy forrás arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz tanácsadó rendszeresen megjelenik Putyin mellett, angol-orosz tolmácsként.
Bojarszkaja a LinkedIn-profilja szerint az EBESZ Parlamenti Közgyűlésénél dolgozik, amit a nyilvánosan elérhető adatok is megerősítenek. Egy nyilvános képkereső eszközzel végzett ellenőrzés alapján több olyan felvétel is azonosítható, amelyeken Putyin tolmácsaként szerepel: 2019-ben Oszakában jelen volt a Putyin és Donald Trump közötti, másfél órás zárt találkozón a G20-csúcs idején. Korábban tolmácsolt a Barack Obama és Putyin közötti egyeztetésen is, valamint olyan fotók is előkerültek, amelyeken Putyin és Narendra Modi között látható. Az EBESZ bemutatása szerint Bojarszkaja főtanácsadóként támogatja a főtitkárt és a Nemzetközi Titkárság munkáját, részt vesz hivatalos látogatások előkészítésében és lebonyolításában, valamint segíti a választási megfigyelő missziók munkáját. A szervezet tájékoztatása szerint 2010 júliusa óta dolgozik külső tanácsadóként az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének, elsősorban a fordítói és tolmácscsapatokat segítve, majd 2020 októberében vették fel, és 2021 januárjában kezdte meg munkáját a Nemzetközi Titkárságon. Korábban az orosz külügyminisztérium alkalmazásában állt.