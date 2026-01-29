Vlagyimir Putyin tolmácsa volt a választások miatt Magyarországra érkező EBESZ-delegáció egyik tagja

választás;Oroszország;Magyarország;EBESZ;

2026-01-29 16:55:00 CET

A nőt korábban hírszerzési szempontból gyanús személyként azonosították.

Egy olyan orosz állampolgárságú nő vett részt az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) magyarországi tevékenységében, aki korábban több alkalommal is tolmácsolt Vlagyimir Putyinnak – írja a Magyar Hang.

A szervezet honlapján megjelent közlemény szerint 2025 decemberében „igényfelmérő misszió” járt Budapesten a közelgő országgyűlési választások kapcsán. A tájékoztatás alapján a magyar hatóságok meghívására, a 2026. április 12-re kitűzött parlamenti választások megfigyelésének előkészítéseként az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának nevében 2025. december 15. és 19. között tettek látogatást. A delegáció tagjai Kszenija Dasucina vezető választási tanácsadó és Martina Barker-Ciganikova választási tanácsadó voltak, akikhez csatlakozott Daria Bojarszkaja, az EBESZ Parlamenti Közgyűlés vezető tanácsadója. A misszió feladata a választásokat megelőző helyzet, valamint az előkészületek áttekintése volt, és ennek alapján ajánlást kellett megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy szükséges-e választási megfigyelő tevékenység, és ha igen, milyen formában. A közlés szerint a küldöttség állami intézmények, politikai pártok, a média, civil szervezetek és nemzetközi intézmények képviselőivel is egyeztetett.

A hivatalos szöveg nem tért ki a megfigyelők állampolgárságára, ugyanakkor kiderült, hogy Barker-Ciganikova szlovák, Dasucina pedig belarusz. Egy forrás arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz tanácsadó rendszeresen megjelenik Putyin mellett, angol-orosz tolmácsként.

Bojarszkaja a LinkedIn-profilja szerint az EBESZ Parlamenti Közgyűlésénél dolgozik, amit a nyilvánosan elérhető adatok is megerősítenek. Egy nyilvános képkereső eszközzel végzett ellenőrzés alapján több olyan felvétel is azonosítható, amelyeken Putyin tolmácsaként szerepel: 2019-ben Oszakában jelen volt a Putyin és Donald Trump közötti, másfél órás zárt találkozón a G20-csúcs idején. Korábban tolmácsolt a Barack Obama és Putyin közötti egyeztetésen is, valamint olyan fotók is előkerültek, amelyeken Putyin és Narendra Modi között látható. Az EBESZ bemutatása szerint Bojarszkaja főtanácsadóként támogatja a főtitkárt és a Nemzetközi Titkárság munkáját, részt vesz hivatalos látogatások előkészítésében és lebonyolításában, valamint segíti a választási megfigyelő missziók munkáját. A szervezet tájékoztatása szerint 2010 júliusa óta dolgozik külső tanácsadóként az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének, elsősorban a fordítói és tolmácscsapatokat segítve, majd 2020 októberében vették fel, és 2021 januárjában kezdte meg munkáját a Nemzetközi Titkárságon. Korábban az orosz külügyminisztérium alkalmazásában állt.