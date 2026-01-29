KNYF: Már tizenegy gyanúsítottja van a Szőlő utcai ügynek

gyermekvédelem;nyomozás;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

Azt nem tudni, hogy milyen bűncselekmény gyanúja merült fel a hatóság látókörébe került újabb két személlyel szemben.

Tizenegyre emelkedett a gyanúsítottak száma, akiket a nemrég bezárt Budapesti Javítóintézetben elkövetett bűncselekmények miatt hallgattak ki Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) - írja a Magyar Hang.

Mindez azt jelenti, hogy újabb két személlyel szemben indult büntetőeljárás. Azt nem közölte az ügyészség, hogy milyen bűncselekmény miatt vonnák felelősségre az újabb gyanúsítottakat, a KNYF ugyanis az említetteken túl mást nem árult el. Az ügyészség korábbi tájékoztatásai alapján ismert, hogy a Szőlő utcai javítóintézet többi között emberkereskedelemmel, kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal és gyermekprostitúció kihasználásával gyanúsított volt igazgatója, Juhász Péter Pál mellett több nevelőt és vezetőt is letartóztattak.

Az utána következő, megbízott igazgatóként kinevezett Kovács-Buna Károly esetében a gyanú szerint bűnpártolóként akadályozta elődje felelősségre vonását. Egy, az intézményben több mint tíz éven át dolgozó pszichológus-nevelőnőnek szintén felelnie kell, kiskorúak bántalmazása, veszélyeztetése és bűnpártolás miatt. Az ügyészség a lap további kérdéseire nem válaszolt.