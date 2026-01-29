KNYF: Már tizenegy gyanúsítottja van a Szőlő utcai ügynek

Tizenegyre emelkedett a gyanúsítottak száma, akiket a nemrég bezárt Budapesti Javítóintézetben elkövetett bűncselekmények miatt hallgattak ki Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) - írja a Magyar Hang.
Mindez azt jelenti, hogy újabb két személlyel szemben indult büntetőeljárás. Azt nem közölte az ügyészség, hogy milyen bűncselekmény miatt vonnák felelősségre az újabb gyanúsítottakat, a KNYF ugyanis az említetteken túl mást nem árult el. Az ügyészség korábbi tájékoztatásai alapján ismert, hogy a Szőlő utcai javítóintézet többi között emberkereskedelemmel, kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal és gyermekprostitúció kihasználásával gyanúsított volt igazgatója, Juhász Péter Pál mellett több nevelőt és vezetőt is letartóztattak.Már kilenc gyanúsítottja van a Szőlő utcai nyomozásnak„Biztosan kijelenthető, hogy kormányzati szinten már 2013-ban tudták, hogy Juhász Péter Pál szexuális bűncselekményeket követhet el kiskorúak ellen”
Az utána következő, megbízott igazgatóként kinevezett Kovács-Buna Károly esetében a gyanú szerint bűnpártolóként akadályozta elődje felelősségre vonását. Egy, az intézményben több mint tíz éven át dolgozó pszichológus-nevelőnőnek szintén felelnie kell, kiskorúak bántalmazása, veszélyeztetése és bűnpártolás miatt. Az ügyészség a lap további kérdéseire nem válaszolt.Legfőbb ügyész: Érkeztek korábban is beadványok a Szőlő utcai ügyben, de a rendőrség megszüntette az eljárásokatNavracsics Tibor szerint senki nem tudja, jó megoldás volt-e bezárni a Szőlő utcai javítóintézetet, ő egy átlagos újságolvasó szintjén tájékozódik az ügyről