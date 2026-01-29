Kovács Gergely: A XII. kerület városüzemeltető cégének Pokorni-időszak alatti vezetője lett a tulajdonosa annak a cégnek, amely 120 ezer forintért bérel kávézót az Erzsébet-kilátónál

XII. kerület;János-hegyi kilátó;Kovács Gergely;

2026-01-29 21:47:00 CET

A kutyapárti polgármester szerint Fekete Gyula végső soron saját magának adta bérbe a létesítményt meglehetősen alacsony áron.

Fekete Gyula, a XII. kerületi Önkormányzat városüzemeltetési cégének, a Faber Kft.-nek a fideszes időszak alatti cégvezetője lett a Cafe Event Kft.-nek a tulajdonosa. Ez az a cégnek, amelynek még az önkormányzati cég képviseletében Fekete Gyula saját maga adta bérbe az Erzsébet-kilátóban üzemelő kávézót - írta Kovács Gergely, a MKKP társelnöke, a kerület polgármestere a Facebookon.

A polgármester számára nem okozott nagy meglepetést a lépés, ugyanis a Cafe Event székhelyeit áttekintve korábban is az látszott, hogy lehet köze hozzá Fekete Gyulának. A céget ugyanis korábban egy olyan Greguss utcai lakásba jegyezték be, ami pár évvel előtte még Fekete Gyuláé volt, majd 2021-ben egy olyan lakásra váltott, ami Fekete egy másik cégének a tulajdonában volt.

Az önkormányzati cég, a Faber Kft. 2017-ben adta először bérbe a 12 nappal korábban alapított Cafe Event Kft.-nek a kávézó 50 négyzetméteres belső részét és 50 négyzetméternyi teraszát 100 000 forint plusz áfa havidíjért. A bérleti szerződést 2019-ben meghosszabbították, de ekkor már 80 négyzetméter benti és 80 négyzetméter kinti rész került a szerződésbe, a bérleti díj pedig havi 105 000 forint plusz áfa lett. Ezt először 2024-ig majd 2027-ig meghosszabbították, mígnem 2025. október 1-én Fekete Gyula lett a Café Event Kft. ügyvezetője és tulajdonosa is - ismertette Kovács Gergely.

A bérleti szerződés határozott idejű, 2027. májusáig érvényes, addig csak közös megegyezéssel bontható fel. „Úgyhogy Fekete Gyula kap nemsokára egy levelet a Faber Kft.-től, azzal, hogy látogasson már el hozzánk, mert szeretnénk megszüntetni ezt a bérleti szerződést, hiszen biztosan neki is kellemetlen, hogy kiderült, végső soron magának adta bérbe a kávézót, amiért jelenleg 120 225 forintot fizet havonta. 120 ezer forintot 80 plusz 80 négyzetméterért az Erzsébet-kilátóban” - hangsúlyozta a kutyapárti polgármester.