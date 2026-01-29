Megmozdult az orbáni propaganda-hadsereg a budapesti ukrán nagykövet ellen

Orbán-kormány;Magyarország;Ukrajna;nagykövet;propaganda;Sándor Fegyir;

2026-01-29 20:29:00 CET

A Demokratikus Koalíció és Hadházy Ákos is tiltakozott a kormánypárti provokáció ellen.

Amint azt a hvg megírta, kormánypárti propagandisták hada üldözte Sándor Fegyir ukrán nagykövetet, miután Szíjjártó Péter Orbán Viktor utasítására berendelte.

A Mandiner által közzétette felvételen látható -- a felvételt az M1 Híradója is felhasználta --, ahogyan az Orbán-kormányhoz közeli média képviselői haladnak a Külügyminisztérium felé, majd az onnan kifelé tartó nagykövet körül, üldözik, a hazugságait igazolni próbáló kérdéseikkel bombázzák.

A Demokratikus Koalíció közleményben ítélte el a bekéretést, mondván, a provokáció is Orbán Viktor utasítására történt. Az ellenzéki párt szerint az Orbán-kormány olyan hisztérikusan viselkedik Ukrajna nagykövetével, mintha háborúban állnánk a szabadságát védelmező országgal. „Pedig Ukrajna nem Magyarországgal, hanem azzal az Oroszországgal áll háborúban, amely négy évvel ezelőtt megszállta területei jelentős részét. Ennek a putyini Oroszországnak az érdekeit képviseli nyíltan, árulással felérve Orbán Viktor az EU-ban és a NATO-ban – hangoztatja az ellenzéki párt, hozzátéve, hogy a DK az egyetlen párt, amely teljes mellszélességgel kiáll a honvédő Ukrajna támogatása mellett, miközben a jobboldali pártok – a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk – legutóbb az Európai Parlamentben is leszavazta Ukrajna támogatását.

Hadházy Ákos a Facebook-oldalán foglalkozott a történtekkel. „Nem tudom, fogok-e annál mélyebb undort és szégyent érezni Orbán és Putyin propagandistái miatt, mint most amiatt, amit az orosz agressziótól szenvedő Ukrajna nagykövetével (a nem mellesleg magyar identitással is rendelkező Sándor Fegyirrel) műveltek” – írta a bejegyzésében a független országgyűlési képviselő, hozzátéve, minden jóérzésű magyar elgondolkodhat a felvétel láttán, hogyan lehet ezt a szégyent lemosni; és azt a tudatot elviselni, hogy az elmúlt 16 évben gyakorlatilag meg sem próbáltuk ezt a propagandagépezetet szétverni.