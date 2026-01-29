Bravúrban lehet reménykedni

kormányinfó;

2026-01-29 20:30:00 CET

A legjobb nyolc között maradás a tét az FTC számára a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának záró fordulójában a Nottingham Forest otthonában. Matematikailag még 19 csapatnak van lehetősége odaérni az első nyolc helyre, a ferencvárosiak a hetedik pozícióból várják az utolsó felvonást. Egy újabb győzelem óriási bravúr lenne, enélkül viszont valószínűleg hátrébb csúszik az FTC a rangsorban.

Az első nyolc bejut a nyolcaddöntőbe, a 9-24. helyen végzett csapatoknak oda-visszavágós párharcban lesz lehetőségük bejutni a legjobb tizenhat közé.