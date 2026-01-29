Szettveszteség nélkül döntős Szabalenka

Australian Open;Arina Szabalenka;orosz-ukrán háború;

Arina Szabalenka és Jelena Ribakina jutott be a döntőbe a nőknél az Australian Openen, így a kazah teniszezőnő visszavághat a 2023-as fináléban elszenvedett vereségért.

Az elődöntők már regisztrációhoz kötöttek a sajtó képviselőinek is, s csak külön bilétával lehet bejutni a meccsekre, amelyeket a nemzetközi média- és teniszpiac alapján kialakított sorrendben osztanak ki. Nem lehettünk volna ott Elina Szvitolina és Arina Szabalenka találkozóján sem az elejétől, ha nincs egy francia újságíró, aki ugyan regisztrált, mégsem követte a lelátóról az eseményeket - így az ő kiegészítő kártyájával ültünk be a találkozóra.

A világelső fehérorosz már ukrán ellenfele második adogatását elvette, s végig tartotta előnyét, majd 5:2-nél egy újabb brékkel zárta le a szettet. A második játszmában úgy tűnt, Szvitolina képes lehet szorossá tenni a találkozót, sőt, akár döntő szettre is mentheti a meccset, ám Arina Szabalenka nem az ecseri piacon vette négy kemény pályás Grand Slam-bajnoki címét (kettőt nyert Melbourne-ben, kettőt a US Openen), s hiába volt brékelőnyben az ukrán, riválisa nemcsak visszajött a játszmába, meg is fordította azt. A 12. kiemelt Szvitolinának, aki édesanyaként először szerepelt a legjobb négy között Grand Slam-tornán, még lett volna lehetősége, hogy egyenlítsen, de nem tudta kihasználni, így Szabalenka 6:2, 6:3-ra nyerte a csatát mindössze 76 perc alatt.

A meccs végéhez közeledve bemondták, és kijelzőn is kivetítették: nem lesz kézfogás a két játékos között az ukrán-orosz háború miatt, amely kapcsán a fehérorosz sportolókkal szemben is ugyanazok a szankciók élnek, mint az orosz játékosok esetében. Mindazonáltal a szervezők azt is hozzátették a bejelentéshez, hogy kérik a közönséget, mindkét teniszező iránt tanúsítsanak tiszteletet.

Szvitolinát kiesése után ismét kérdezték a háborúról, ennek kapcsán elmondta, sokat jelent a sport és a jó eredmények az ukránoknak, borzalmas körülmények között élnek az emberek a hazájában. A sikerek örömet csempésznek a sötét hétköznapokba, és reményt adnak az embereknek.

Kicsit szorosabban alakult a második elődöntő, de hiába voltak hozzá labdái, Jessica Pegula sem tudta kiharcolni az egyenlítést a második játszmában, így Arina Szabalenka után Jelena Ribakina is szettveszteség nélkül jutott fináléba, miután 6:3, 7:6 (9-7)-ra nyert.