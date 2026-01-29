A harmadik edző a Nottingham Forest kispadján

futball;

2026-01-29 20:40:00 CET

A Nottingham Forest 25 ponttal a 17. helyen áll a Premier League-ben, öt ponttal előzi meg a kiesést jelentő 18. pozíciót elfoglaló West Ham Unitedet. A klub irányítói elégedetlenek a csapat helyezésével. A szezont Nuno Espírito Santo vezetőedzővel kezdte az együttes, de őt menesztették szeptember elején, mert megromlott a viszonya a klub tulajdonosával. Érkezett Ange Postecoglou, aki 39 napig irányította az együttest. Mivel vele nyolc tétmeccsen nem nyert az együttes, tőle is elköszöntek, október 25. óta Sean Dyche felel a szakmai munkáért.