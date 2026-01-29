7. perc: az első ferencvárosi szöglet után, Levi beadását követően Zachariassen 6 méterről a kapufára csúsztatta a labdát. Ha gól lett volna, akkor holnap megkapta volna a futballista a magyar állampolgárságot.
2026-01-29 21:07:00 CET
7. perc: az első ferencvárosi szöglet után, Levi beadását követően Zachariassen 6 méterről a kapufára csúsztatta a labdát. Ha gól lett volna, akkor holnap megkapta volna a futballista a magyar állampolgárságot.
Chema Rodríguez csapata már biztosan nem juthat a legjobb nyolc közé.