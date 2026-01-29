Minden játékos a Nottingham Forest térfelén

futball;

2026-01-29 21:42:00 CET

42. perc: több mint egy percig minden mezőnyjátékos a hazai csapat térfelén volt, hiába járatták azonban a ferencvárosiak a labdát, a Nottingham játékosai lezárták a szabad területeket, a vendégek nem jutottak el a tizenhatos közelébe sem.