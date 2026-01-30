nyugdíjasok;MLSZ;életjáradék;

2026-01-30 06:00:00 CET

Közérdekű adatigényléssel derült ki, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség évi 1,2 millió forinttal egészíti ki minden olyan nyugdíjaskorú korábbi játékosnak a havi ellátmányát, aki legalább egyszer pályára lépett a válogatottban. A rendelkezés 2022 óta érvényben van, a hvg360 most tudta meg, miután kikérte az adatokat.

Miért titkolózott az MLSZ? Miért nem merte felvállalni, hogy félmilliárd forint körüli közpénzt fordított eddig erre a célra? Amikor a teniszszövetség 11 milliárd forint közpénz felhasználásával nem tud elszámolni, ennek első számú felelőse, az akkori elnök, Szűcs Lajos pedig szabadlábon van, sőt, tagja a parlament költségvetési bizottságának. Ő jól tudja, hogyan kell sáfárkodni a közpénzzel. Ilyen körülmények között ez a félmilliárd az ingerküszöb alatt marad.

Vagy az MLSZ is érzi, hogy valami nincs rendben a szabállyal. Nem feltétlenül az a baj, hogy korábbi válogatott játékosok anyagi segítséget kapnak, hanem az, hogy mások nem.

Én például támogatnám, hogy kapjanak ilyen járadékot a mentősök, tűzoltók, orvosok, akik naponta mentenek emberéleteket, a tanárok, akik abnormális viszonyok között próbálnak normális felnőtteket nevelni a gyerekekből.

A sor folytatható. Miért nem jut ebből a vonatvezetőknek, buszsofőröknek, akik nélkül nagyon sokan nem jutnának el naponta a munkahelyükre? De megérdemlik a pluszjáradékot azok is, akik eladóként, felszolgálóként viselték el egy életen át, ahogy a vevők rajtuk vezették le a bennük felgyülemlett feszültséget. A rendőrök sincsenek irigylésre méltó helyzetben.

Miért nem kap minden nyugdíjas alanyi jogon évi 1,2 millió forint nyugdíj-kiegészítést? A költségvetés elbírná. Persze valahonnan el kellene venni ezt az összeget. Csökkenne Mészáros Lőrinc gigabevétele, vagy kevesebbet lehetne luxizni. Nem is folytatom, így már érthető, miért abszurd ez a gondolat.