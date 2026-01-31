Fekete szikla

választási kampány;befektetési alapok;tőzsdei cégek;

2026-01-31 06:00:00 CET

A Népszava szociáldemokrata lap. A szociáldemokrácia elfogadja a piacgazdaságot, de mégiscsak hülyén veszi ki magát, hogy mi védelmezzük a világkapitalizmust az állítólag jobboldali kormánnyal, a sajtójával meg a legszélső jobboldali segédcsapataikkal szemben. Márpedig erre kényszerülünk, mert a fent említett körök a választási kampány részévé teszik a piaci folyamatok tagadását és piaci intézményeket démonizálnak. Visszaélnek azzal, hogy a tömegek nem értik, mert nem is érthetik a bonyolult gazdasági mechanizmusokat. Itt van például a világ legnagyobb alapkezelő cége, a BlackRock, amelyhez sokunknak van köze, mégse tudunk róla szinte semmit. Legfeljebb annyit, hogy nagy és sötét, s mindenki jobban teszi, ha nem szavaz a Tisza Pártra, mert ott többen is kapcsolatba hozhatók vele: dolgoztak olyan cégeknél, amelyek papírjait megtalálni az alapkezelő portfóliójában.

A BlackRock 12 és fél ezer milliárd dollár befektetést kezel (a magyar GDP évi 240-245 milliárd), ami nem a saját pénze, csak a tulajdonosok megbízták vele, hogy forgassa. Mint az önkéntes magánnyugdíjpénztári tagok a saját pénzintézetüket. Akinek van ilyen megtakarítása, az nagy valószínűséggel valahol üzlettárs a BlackRockkal, amely részvényekben és egyéb tőzsdei termékekben meg értékpapírokban fialtatja megbízói vagyonát és így a világ rengeteg nagy cégének résztulajdonosa.

De attól, hogy a nyugdíjpénztárunk befektet az MBH Bank papírjaiba, még nem lettünk Mészáros Lőrinc üzletfelei, még kevésbé lekötelezettjei.

A világ komplikált. Ott van például a BlackRock szándéka a környezetvédelmi, társadalmi és helyes vállalatirányítási szempontok érvényesítésére az általa részben birtokolt cégeknél. Ezért Amerikában vannak, akik túl progresszívnak tekintik, miközben 15 százaléka van a trumpista FoxNews anyavállalatában, a davosi Világgazdasági Fórumon Larry Fink BlackRock-vezér konferálta föl Donald Trumpot és előfordulhat, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő FED következő elnöke is a cégtől érkezik. Na most tényleg a Népszavának kell védeni őket a Magyar Nemzettől?