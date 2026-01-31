Zuhant a Mol profitja, a a csökkenő energiaárak mellett az Orbán-kormány még az orosz olaj extra nyereségét is elveszi

Amíg tavaly az cégcsoportnak szinte minden bejött - elszálló olaj- és gázárak, hatalmas finomítói nyereség, a kormányfő által az EU-tól „megvédett” olcsó orosz olajbeszerzés -, addig idén a csökkenő energiaárak mellett adó formájában még a kabinet is elveszi tőlük az orosz olaj extranyereségét. Így második negyedévi eredményeik csak a tavalyi rekordszintek töredékére rúgnak.