Újra kellett éleszteni egy hétéves kislányt, miután minden előzmény nélkül összeesett az iskolában

2026-01-30 11:40:00 CET

A gyors segítségnek köszönhetően sikerült megmenteni az életét.

Egy hétéves kislány minden előzmény nélkül összeesett egy általános iskolában, megállt a légzése is - számolt be róla az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

„A napokban egy vidéki általános iskolába kérték a mentők gyors segítségét, miután egy hétéves kislány minden előzmény nélkül összeesett. A gyermek társai azonnal a tanárokhoz rohantak segítségért, akik tárcsázták a segélyhívót” - olvasható a bejegyzésben. A mentésirányító segítségével a pedagógusok megvizsgálták a kislányt, s kiderült, hogy már nem is lélegzik, így azonnal megkezdték az újraélesztést.

A mentők perceken belül kiértek a helyszínre. „Bajtársaink átvették az életmentést, ami 10 perc után sikerre vezetett és a gyermek keringése visszatért. A gyerekek, illetve a tanárok gyors reakciójának és bajtársaink összehangolt csapatmunkájának köszönhetően a kislányt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők” - írták.