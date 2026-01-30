Lázár János közölte, azoknak, akik nem hagyták magukat megvezetni elmondta, hogy értette a „félremagyarázott mondatait”

Lázár János;romák;Gyöngyös;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-30 10:49:00 CET

A miniszter leszögezte, a cigány lakosság túl okos ahhoz, hogy bedőljön Magyar Péter olcsó politikai mutatványainak.

Magyar Péter uszításának a gyöngyösiek itták meg a levét – jelentette ki a Facebook-oldalán Lázár János, aki szerint a 35. Lázárinfót a Tisza Párt „megvezetett provokátorai” bekiabálásokkal próbálták káoszba fullasztani.

Mi megőriztük a nyugalmunkat – állapította meg az építési és közlekedési miniszter. Majd közölte, azoknak, akik nem hagyták magukat megvezetni, és hajlandóak voltak a nyugodt beszélgetésre, elmondta, hogyan is értette a „félremagyarázott mondatait”. „A többségi társadalom felelőssége a magyarországi cigányságnak lehetőséget biztosítani. Még több lehetőség kell!” – fogalmazott.

Lázár János bejegyzésében leszögezte, szerinte szomorú, hogy Magyar Péter a cigányságban csak egy újabb kampányeszközt lát.

„Ezt teszik a kétségbeesett jelöltek, amikor nincs erejük előre lépni, és nem tudnak támogatást szerezni. A cigány lakosság túl okos ahhoz, hogy bedőljön Magyar olcsó politikai mutatványainak! A Tisza Pártnak sok szerencsét a nagytőkések és a nyugati elitek kegyeltjeinek felsorakoztatására, mi maradunk a magyar emberek pártján! Mi maradunk a biztos választás!” – zárta bejegyzését a miniszter.

Lázár János romákra tett mondatait az elmúlt napokban az egész ország megismerte. A miniszter azt mondta: Magyarország lezárta a határait a migránsok előtt, így „nem marad más választás, mint föltárni a belső tartalékokat. Ez a magyar tartalék a magyar cigány emberek közössége. Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az Intercityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák. Akkor föl kell tárni a belső tartalékokat, és a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.” A mondat nagy vihart kavart, Magyar Péter pedig azt ígérte, ezer települést járnak majd végig hangosbemondókkal a hátrányos helyzetű térségekben, hogy mindenki megismerje, mit gondol róluk a fideszes kormány. Mint megírtuk, a gyöngyösi Lázárinfó feszült hangulatban kezdődött, romák skandálták, hogy nem bocsátják meg a vécékefés kijelentést és a miniszter lemondását követelték.