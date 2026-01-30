Bombariadó van az érdi városházán, megfenyegették az ukrán nemzetiségi önkormányzatot

városháza;Érd;bombafenyegetés;Csőzik László;

A rendőrök és a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki.

„Bombariadó van a városházán!” - jelentette be Csőzik László, Érd polgármestere a Facebookon.

A városvezető közlése szerint a helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat kapott fenyegetést e-mailben. A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel kivonult, átvizsgálják a Polgármesteri Hivatal mindkét szárnyát - tájékoztatott a politikus.

„A levélben az állt, hogy 500 helyszínen telepítettek bombát, amelyek robbanni fognak, és indítástól kezdve 15 percünk van arra, hogy kiürítsük az épületet – de hogy melyik épületet, vagy hogy mikor indul a számlálás, azt nem nevezték meg. Mi ezt az e-mailt csak délben vettük észre, felhívtuk az érdi rendőrséget, és továbbítottuk nekik a levelet. A levélben fényképek is voltak, és a robbanószernek látszó tárgyon oroszul az volt írva, hogy: robbanószer”– mondta az Érd Mostnak Jedlicska Jevgenija, az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Jedlicska Jevgenija szerint egy kör-e-mailről van szó, amelyet ukrán vonatkozású szervezeteknek, intézményeknek küldtek el. Mint mondta, elnöke az országos nemzetiségi önkormányzatnak is, és ott is megkapták a fenyegető levelet. Tudomása szerint több iskolát is megfenyegettek, egy csepeli intézményt ki is ürítettek, sőt, ukrajnai intézmények is kaptak bombafenyegetést - számolt be.