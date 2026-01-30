A Belügyminisztérium szerint érvénytelen volt a Toldy igazgatójának pályázata, de nem részletezte, hogy pontosan miért

oktatás;Belügyminisztérium;Molnár Péter;Toldy Ferenc Gimnázium;

2026-01-30 14:11:00 CET

A tárca csak annyit közölt, hogy a pályázat nem felelt meg maradéktalanul a kiírásban foglalt követelményeknek.

A jelenleg is – megbízott igazgatóként – a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumot vezető Molnár Péter megpályázta a következő ciklusra az igazgatói posztot, ám a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkársága indoklás nélkül elutasította azt – írja a hvg.hu, mely megpróbált utánajárni, mi lehetett a tárca döntésének az oka.

A portál kiemeli, a gimnázium az érettségi-felvételi eredmények alapján összeállított listáján az egyik legeredményesebb iskola ma az országban, szakmai kifogás tehát nemigen merülhet fel Molnár pályázatával kapcsolatban. Emellett a hvg.hu információi szerint

a tantestület, a szülők és a diákok is meg vannak elégedve Molnár Péter munkájával.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak nem kell indokolni az elutasítást, ezt nem is tette meg. A portál azonban rákérdezett erre, a Belügyminisztérium pedig a válaszában megerősítette, hogy a pályázati eljárás eredménytelenül zárult. Majd leszögezte, egy iskolavezető kinevezésével kapcsolatban a jogszabályok nem írják elő, hogy a fenntartónak „be kell szereznie az intézmény alkalmazotti közössége, a szülői szervezet vagy az iskolai diákönkormányzat véleményét”.

A tárca azt is megerősítette, hogy a pályázati felhívásra két jelentkezés érkezett, de az egyik pályázó a döntést megelőzően visszavonta pályázatát. Maradt tehát egyedül Molnár Péter pályázata, de az a levél szerint

„érvénytelen volt, mivel nem felelt meg maradéktalanul a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek. A vonatkozó szabályozás értelmében a pályázat benyújtási határidejének lejártát követően hiánypótlásra nincs lehetőség.”

Hogy pontosan milyen probléma volt a benyújtott anyaggal, azt nem részletezte a minisztérium. Azonban megjegyezte, hogy az intézmény működése nem kerül veszélybe, Molnár Péter megbízott igazgatóként továbbra is ellátja a vezetői feladatokat. „Az igazgatói álláshely betöltésére irányuló következő pályázati eljárásra 2026 nyarán kerül sor” – tette hozzá a tárca.