Régi ismerőssel, a bolgár Ludogoreccel játszhat az FTC az Európa-liga rájátszásában

Az UEFA nyoni központjában pénteken kisorsolták az Európa-liga rájátszásának párosításait, csapatunk a bolgár Ludogoreccel játszik – írta meg hivatalos honlapján a Ferencvárosi Torna Club. A zöld-fehér labdarúgók az első mérkőzésüket 2026. február 19-én idegenben játsszák míg a visszavágó február 26-án lesz a Groupama Arénában. Mint ahogy eddig, mindkét játéknap csütörtökre esik majd.
Amint arról a Népszava is beszámolt, az FTC most csütörtökön 4-0-ra kikapott az angol Nottingham Forest gárdájától, így a 12. helyen végzett és kiemeltként jutott be az UEFA Európa Liga nyolcaddöntőért vívott rájátszásába. Az új lebonyolítási rendszer alapján már az alapszakasz utolsó mérkőzésének lefújása után kiderült, hogy a Fradi a skót Celtic, illetve a bolgár Ludogorec kettősből kaphat ellenfelet a legjobb 16-ba kerülés kiharcolásáért.Európa-liga: Nottingham Forest–FTC 4-0, a 12. helyen zárták az alapszakaszt a zöld-fehérek, február végén játszhatnak a 16 közé jutásért
A két csapat a BL-selejtezőben és az Európa Liga főtábláján is játszott egymással a múlt nyáron kezdődött kupaidényben. A Nemzeti Sport emlékeztetett, hogy a Ferencváros eddig már összesen hét mérkőzést vívott a Ludogoreccel: négyet a 2019–2020-as idényben, hármat pedig a mostaniban. A budapesti együttes az eddigi hét mérkőzésből négyet megnyert, kétszer döntetlent játszott, és csak 2019. október 3-án kapott ki. A mostani párharc továbbjutója két portugál csapat egyikével, a Portóval vagy a Bragával találkozhat már az egyenes kieséses szakaszban.
Az Európa-liga rájátszásának párosításai
Ludogorec (bolgár)–Ferencváros (magyar)
Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
Dinamo Zagreb (horvát)–Genk (belga)
PAOK (görög)–Celta Vigo (spanyol)
Celtic (skót)–Stuttgart (német)
Fenerbahce (török)–Nottingham (angol)
Brann Bergen (norvég)–Bologna (olasz)
Lille (francia)–Crvena zvezda (szerb)