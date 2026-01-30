Régi ismerőssel, a bolgár Ludogoreccel játszhat az FTC az Európa-liga rájátszásában

labdarúgás;Európa-liga;rájátszás;Ferencvárosi Torna Club;Ludogorec;

2026-01-30 16:37:00 CET

A zöld-fehér futballistáknak azután kell „túlórázniuk”, hogy csütörtökön 4-0-ra kikapott az angol Notthingam Forest otthonában, így nem sikerült egyenes ágon bejutni a nyolcaddöntőbe.

Az UEFA nyoni központjában pénteken kisorsolták az Európa-liga rájátszásának párosításait, csapatunk a bolgár Ludogoreccel játszik – írta meg hivatalos honlapján a Ferencvárosi Torna Club. A zöld-fehér labdarúgók az első mérkőzésüket 2026. február 19-én idegenben játsszák míg a visszavágó február 26-án lesz a Groupama Arénában. Mint ahogy eddig, mindkét játéknap csütörtökre esik majd.

Amint arról a Népszava is beszámolt, az FTC most csütörtökön 4-0-ra kikapott az angol Nottingham Forest gárdájától, így a 12. helyen végzett és kiemeltként jutott be az UEFA Európa Liga nyolcaddöntőért vívott rájátszásába. Az új lebonyolítási rendszer alapján már az alapszakasz utolsó mérkőzésének lefújása után kiderült, hogy a Fradi a skót Celtic, illetve a bolgár Ludogorec kettősből kaphat ellenfelet a legjobb 16-ba kerülés kiharcolásáért.

A két csapat a BL-selejtezőben és az Európa Liga főtábláján is játszott egymással a múlt nyáron kezdődött kupaidényben. A Nemzeti Sport emlékeztetett, hogy a Ferencváros eddig már összesen hét mérkőzést vívott a Ludogoreccel: négyet a 2019–2020-as idényben, hármat pedig a mostaniban. A budapesti együttes az eddigi hét mérkőzésből négyet megnyert, kétszer döntetlent játszott, és csak 2019. október 3-án kapott ki. A mostani párharc továbbjutója két portugál csapat egyikével, a Portóval vagy a Bragával találkozhat már az egyenes kieséses szakaszban.