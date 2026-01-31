Korlátok közt

Fidesz;Facebook;politikai hirdetés;

2026-01-31 06:00:00 CET

Amikor az Európai Unió elvágta a politikai hirdetések útját a Meta felületein, a Fidesz egyik legfontosabb kampányfegyverét tekerték le. Persze nem kell félteni a mindig kreatív narancsokat, hisz így is próbálkoznak, ahogy a csövön kifér. Az egyik trükk, hogy pártüzenet helyett intézkedéseket, „soft” üzeneteket hirdetnek a megfelelő pártkatonákon keresztül, akik kevésbé beazonosíthatóak (még) a Meta szűrőrendszereinek. Így párt helyett fideszes képviselőktől hallgatjuk: 14. havi nyugdíj, rezsicsökkentés, és nyilván mindmeghalunk, ha a brüsszeliták győznek. Az influenszeresítés is kibúvó lehet, ahol nem politikus beszél, hanem az „átlagember”. A politikai üzenet személyes véleményként jelenik meg, így megkerüli a hirdetési korlátokat, miközben sokszor nagyobb elérést produkál, mint a klasszikus pártkommunikáció. Olyat is láttunk már, hogy a Megafon-közeli Nemzeti Ellenállás Mozgalom, mesének álcázva hirdette a Tisza – nem létező – megszorításait. Meg kell hagyni, műfajt teremtettek, sosem láttam még egyszerre cuki (a rajz miatt) és aljas politikai hirdetést.

A legutóbb felfedezett próbálkozás pedig a magyar törvényi kereteken is túlnyúlt, hisz a Fidesz-frakció Facebook-hirdetéseinél finanszírozóként az Országgyűlés Hivatala jelent meg. Ez tiltott gyakorlat is lehet, de a Fidesz hiába hangoztatja, hogy a szabályokat be kell tartani, ennek gyakran épp ők nem tesznek eleget. Mielőtt azt gondolnánk, hogy mindez a techóriások kudarca lenne, azért érdemes számba venni, hogy nekik is megvannak az erőforrásbeli korlátai. Vagyis a megfelelő szűrőrendszer kialakítása nem hétfőről keddre történik, inkább egy folyamatról van szó, ami egyáltalán nem mondható sikeretlennek. Valójában több tízezer helyett pár száz hirdetés csúszott át október óta, ami lássuk be, messze van attól az a digitális fölénytől, amely képes lenne érdemben befolyásolni a választást.