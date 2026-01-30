film;gyász;

2026-01-30 21:22:00 CET

Az amerikai-kanadai színésznő 71 éves volt.

Hetvenegy éves korában meghalt Catherine O'Hara– közölte a TMZ két, az amerikai-kanadai színésznőt ismerő forrásokra hivatkozva. A halál oka egyelőre nem ismert.

Catherine O'Hara Golden Globe- és kétszeres Emmy-díjas művész forgatókönyvíróként és humoristaként is ismert volt. Színészként először 1974-ben, a torontói The Second City nevű humortársulatban tűnt fel. A közönség számára leginkább Kate McCallisterként, a főszereplő Kevin édesanyjaként vált népszerűvé a Reszkessetek, betörők! (1990) és a Reszkessetek, betörők! 2., illetve az Elveszve New Yorkban (1992) című családi filmből.