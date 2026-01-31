Dobrev Klára: Ha mindenki hajlandó is meghülyülni, mi DK-sok őrizzük meg a józan eszünket!

ellenzék;Magyarország;Demokratikus Koalíció;évértékelő beszéd;Dobrev Klára;

2026-01-31 15:42:00 CET

Pártelnökként első évértékelő beszédében Dobrev Klára az igazságos, szabad, európai Magyar Köztársaság mellett tett hitet

Az Európai Unió Himnusza után Kálmán Olga rövid bevezető után hívta a magyar és uniós zászlókkal díszített emelvényre Dobrev Klárát szombaton Budapesten a Danubius Hotel Heliában tartott évértékelő beszédére. A pártelnök azzal kezdte beszédét, hogy 2025 sok szempontból kegyetlen év volt. Vannak olyan helyzetek, amelyek letaglózzák az embert. Döbbenten nézi, milyen sok ember felejtett el olyan értékeket amelyek korábban fontosak voltak neki: európaiság, demokrácia, pluralizmus, egymás tisztelete, kisebbségi jogok, szabad szerelem, igazságosság, szolidaritás, empátia. Ezek ma már csak a baloldalnak fontosak – mondta Dobrev Klára.

Azzal folytatta, hogy 2025 felemelő év is volt, mert az ilyen helyzetekben mutatkozik meg egy közösség ereje. Kiállt a közelmúltban meghurcolt DK-s politikusok mellett, akiket mint mondta nem lehet megtörni, ahogyan őt magát sem, hiába kéri ki a hatalom már másodszor a mentelmi jogát az Európai Parlamenttől; és hozzátette: lehet gúnyolódni, bohócfejeket küldeni vagy bármit tenni, a DK-sokat sem lehet sem megtörni, sem megfélemlíteni, hiába remeg a teljes magyar baloldal a párt megsemmisítéséért; akkor is maradnak büszke európaiak, büszke baloldaliak.

Ezután Dobrev Klára elsorolta, mi mindent tettek a tavalyi évben: nem hagyták magukra a kisembereket, akikkel a bankok vagy a multik packáztak, elvittek nyaralni olyan családokat, akik talán soha nem jutottak volna el még a Balatonig sem. Az ország több mint 50 pontján tartottak kedvezményes gyümölcs-, tészta- és tojásvásárt, hogy azok is hozzájussanak ezekhez, akik különben nem tudnák megfizetni. Dobrev Klára felelevenítette Szőlő utcai ügy felderítésében vállalt szerepüket, hozzátéve, hogy addig nem nyugszanak, amíg az igazi felelősök személyére is fény nem derül.

Ezután a Demokratikus Kolaíció elnökeke kitért arra is, hogy egyedül a baloldal állt ki nyíltan és egyértelműen az erős Európa Szövetség, Ukrajna honvédő háborúja, az orosz energiáról való minél előbbi leválás mellett. A DK kint volt a Pride-on, hiába tiltották Orbánék, a jobboldali pártok képviselői nem voltak ott. Az erős baloldal a garancia arra is, hogy a Pride ne legyen népszavazás tárgya, hogy a nők szabadon rendelkezhessenek a testükről – fogalmazott az ellenzéki politikus – ,mert erről is egyedül a DK szavazott igennel az EP-ben, a jobboldali pártok nem.

Néha úgy érzi – folytatta a pártelnök –, a pártelnök néha úgy érzi, hogy a a 2026-os választás legfőbb tétje a magyar baloldal teljes megsemmisítése. Megérti –, mondta Dobrev, hiszen ők sok mindenben valóban gyökeresen mást vallanak, mint a jobboldali pártok, de innen is üzeni nekik, hogy nem fog sikerülni.

A baloldalra szükség van, mert az teljes, gyökeres rendszerváltás garanciája. Mert nem nem fogadja el az egykulcsos adózást, hanem nyíltan hirdeti, hogy a magasabb jövedelműek adózzanak többet, és hogy a nyugdíjaknál ismét be kell vezetni a svájci indexálást. Nyíltan hirdeti, hogy nem maradhat az orbáni alaptörvény és választási törvény, a határon túliak szavazati joga. Azt nevezik ellenzékinek, aki a rendszer alappilléreit akarja megtartani? – tette fel a kérdést Dobrev Klára, és rögtön válaszolt is rá: Ha mindenki hajlandó is teljesen meghülyülni, mi ne tegyük. Mi DK-sok maradjunk a józan ész pártján és az erkölcs pártján.

Ezután Dobrev Kára külön kitért a a külhoniak szavazati jogára. Mint mondta, a DK-nak a kezdetektől az az álláspontja, hogy ne szavazhasson az, aki soha nem élt itt, nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményeit. elhívta a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint már most közel félmillióan regisztráltak a határon túlról a 2026-os választásra, ez pedig kétszer annyi ember, mint ahányan 2022-ben szavaztak a határon túlról. Ezek az emberek, amikor a Fideszre adják a voksukat, akkor az elmúlt 16 év minden bűnére szavaznak, miközben a döntésük nem az ő életükre van hatással, nem az ő pénzükből lett az angol királynál gazdagabb Mészáros Lőrinc. Orbánék tudták, hogy egyszer eljön az elégedetlenség pillanata, de erre nem jobb kormányzással reagált, hanem a külhoni szavazatok megvásárlásával. Ez nemzetegyesítés, hanem megosztja a nemzetet. A jobboldal eszközzé silányította a határon túli magyarságot a hatalma megtartása érdekében.

A Demokratikus Koalíció elnöke azt üzente a választóknak, hogy ha valódi változást, igazságos Magyarországot akarnak, azt, hogy soha többé ne alakulhasson egypárti teljhatalom, akkor küldjenek erős baloldalt a parlamentbe. – A DK nem soha nem váltogatta a világnézetét, az értékrendjét, mert nemcsak a pillanatot akarja megnyerni, hanem a jövőt is. A jövő pedig egy igazságos, szabad, európai Magyar Köztársaság: a DK felkészült rá és tudja, hogyan lehet ezt elérni. Ezért dolgozott az elmúlt évben, ezért fog dolgozni idén, és a következő években is. Számíthatnak ránk – zárta beszédét a Demokratikus Koalíció elnöke.

Dobrev Klára beszéde, és a Himnusz után átadták Avarkeszi Dezső kuratóriumi elnök átadta a DK alapítványa, az Új Köztársaság Alapítvány díját Debreczeni József közírónak, a DK alapító tagjának és volt alelnökének.