Orbán Viktor bűnözőknek nevezte a Lázár János ellen tüntető cigányokat, szerinte csak félrecsúsztak a minisztere szavai

2026-01-31 15:14:00 CET

Ami a Tisza Pártot illeti, a miniszterelnök szerint Kapitány István megszüntetné a rezsicsökkentést, Orbán Anita pedig egy jó kijáró, de a „megbízói" most azt akarják, hogy Ukrajnát vegyék fel az EU-ba.

Hatvanon folytatódott a Fidesz háborúellenes gyűlésnek nevezett DPK-kampányturnéja, Orbán Viktor pedig ismét elmondta beszédét az egybegyűlt híveknek.

Hatvan és a Fidesz közös története nem indult ilyen jól, mint ahogy most itt vagyunk - állapította meg a miniszterelnök beszéde elején. Ezt azzal indokolta, hogy a város annak idején még kikosarazta a Fideszt, de mint mondta, ő is évekig udvarolt a feleségének. 1998-ban sikerült először a Fidesznek győznie itt. A város és a Fidesz győzelmeinek ismertetése után a miniszterelnök arra jutott, hogy jól jártak Hatvannal, mert Szabó Zsolt személyében kiváló képviselőt találtak. Aztán Horváth László drogügyi kormánybiztosról beszélt (aki arról nevezetes, hogy ebbéli minőségében leginkább kormánykritikus zenészeket vegzál), akit Orbán elmondása szerint még a rendszerváltás idejéről ismer.

Horváth László Orbán Viktor szerint nagyon nehéz feladatot vállalt, nevezetesen, hogy a vezetésével kábítószer nélküli országgá tegyék Magyarországot. A kormányfő elmondta, hogy a drogdealerek lényegében lassan megölik a fiatalokat, amit a családapák nem fogadhatnak el. Ezt Orbán ezzel a lendülettel össze is mosta a marihuána orvosi célú legalizálásával nyugat-európai országokban, mint a drogliberalizáció része, és elmondta, hogy Magyarországot elítélték, amiért szembement ezzel a trenddel.

A kormányfő ezt követően elmondta azt is, milyen jól járt az ország a Fidesszel, a hatvaniaknak pedig azt üzente, hogy bár vannak viták az egészségügy állapotáról, 91 vidéki kórházat újítottak fel és ebből az egyik a hatvani. A gépkocsik száma csaknem másfélszeresére növekedett Hatvanban, a bűncselekmények száma a felére csökkent, a munkanélküliek száma szintén 42 százalékkal csökkent.

A miniszterelnök ezek után rá is tért a háborús riogatásra, felidézve a város szenvedéseit a második világháborúban. Ezért, mint mondta, itt a háború nem egy elméleti dolog, hanem „hús-vér szenvedés”.

A felvezetőt követően rá is tértek a kérdésekre, ezekre percet szánt. Hamar felszólalt egy cigány férfi, aki kormányhivatali dolgozó és elmondta, a magyarországi cigányság nem segélyekért jár a foglalkoztatási osztályokra, a kormánynak köszönhetően kap segítséget, rengeteg hátrányos helyzetű embernek tudtak munkát adni. Mindemellett az Orbán-kormány további terveire azért kíváncsi volt, bár konkrétan nem idézte fel Lázár János ominózus mondatait a szaros mosdók takarításáról. A miniszterelnök elmondta, teremtenek munkahelyeket és arra kéri a cigány családokat hogy küldjék el a gyerekeiket iskolába és vegyék fel a munkát. Ezekkel a lehetőségekkel nagyon sokan éltek - jegyezte meg, de elmondta azt is, hogy a helyzet továbbra sem jó, a cigányok csak 3 százalékának van például diplomája és 11 százalékának érettségije. 80 százaléknak alapfokú végzettsége van, vagy az se - ismertette a kormányfő, aki ennek ellenére úgy gondolja, hogy bár nem jó a helyzet, de így is jó irányba van elmozdulás.

Mindenkinek van önérzete, a cigány embereknek is van, és ha olyan mondatot hallanak, amiben úgy érzik, hogy nem lehetőséget akarnak nekik adni, hanem azt mondják, hogy ők csak erre jók, akkor az önbecsülés megsérül, és akkor felemelik a fejüket és elmondják, amit gondolnak. A félrecsúszott mondatokat viszont meg lehet beszélni, és helyre lehet tenni - utalt a miniszterelnök Lázár János szavaira. Mint mondta, egy ember értékét az elvégzett munkájának a minősége adja, nem a származása és nem az iskolája, ezért egy jól dolgozó takarítót feljebb sorol, mint egy rosszul dolgozó orvost. A cigányságnak a miniszterelnök azt üzente, olyan sorsuk lesz, amilyet választanak maguknak, és amiért megdolgoznak.

Jusson el több cigány az egyetemekre, legyen érettségijük, de leginkább legyenek szakmunkások, mert a szakmunkásoké a jövő

- jelentette ki a miniszterelnök, ezzel mintegy tükrözve is az Orbán-kormány elmúlt 16 éves tevékenységét, amely az oktatás fejlesztésére és fenntartására kevéssé, az összeszerelő üzemek építésére annál inkább koncentrál.

Orbán Viktor ezzel a lendülettel rátért a Lázár János gyöngyösi fórumán történt demonstrációra, és minden bizonyíték nélkül bűnözőknek nevezte az építési és közlekedési miniszer rasszista kijelentései miatt tüntető romákat, akik „bandába szerveződve, egy párt megbízásából” elmentek a fórumra és balhét csináltak, azért, hogy „megfélemlítsék” a fideszeseket. Ezt nem fogják elfogadni - jelentette ki a kormányfő, aki ezt követően részletezni kezdte, hogy az ott megjelenteknek egyebek közt emberölésért, rablásért, kényszerítésért és szexuális zaklatásért van priuszuk, némelyikhez pedig több bűncselekmény kötődik, mint ahány éves. Ezeket az embereket a Tisza Párt „küldte oda” - közölte Orbán Viktor, még mindig bizonyíték nélkül.

Ezt követően felszólalt egy, a miniszterelnökért különösképpen rajongó nyugdíjas, aki állítása szerint azért nem kapott tűzifát, mert fideszes. Úgy folytatta, „Kádár apánk” óta több miniszterelnököt is látott már, de mint mondta, „annyira szeretem ezt a kormányt, köztünk önt, elsőnek, de mindenkit”. Elmesélte, hogy ott volt Lázár János fórumán is, a miniszter szerinte fantasztikus ember. Majd elmondta, hogy szeretné megölelni Orbán Viktort, ezért Rákay Philip fel is hívta a színpadra. Az ölelkezés és a közös fotó után a miniszterelnök elengedett egy megjegyzést, miszerint „ilyen egy nyilvános légyott”.

A következő kérdező szóba hozta, hogy Kapitány István leválna az orosz gázról, ezért a miniszterelnök közölte is, hogy ebben az esetben nem lenne rezsicsökkentés. „Beküldtek ide egy embert a Shellből” - utalt a Tisza Párt energetikai szakértőjére a kormányfő, mintha a Shellnél betöltött vezető pozíciója valamiféle negatívum lenne. Kapitány Istvánnak szerinte az első dolga lenne, hogy megszünteti a rezsicsökkentést.

Szóba került a gyűlésen Orbán Anita is, akiről Orbán Viktor elmondta, hogy nem cserélné le rá Szijjártó Pétert. Orbán Anita szerinte egy „tipikus kijáró”, aki jól tud megbízásokat teljesíteni, de most a „megbízói” azt akarják, hogy Ukrajnát felvegyék az Európai Unióba és a NATO-ba.

A kormányfő szólt arról is, hogy amikor Voldimir Zelenszkijjel tárgyalt, az ukrán elnök ha nem is nevette ki, de mereven elutasító volt vele, állítása szerint Voldimir Zelenszkij úgy véli, meg fogják nyerni a háborút és ezért Orbán félreérti a helyzetet. A miniszterelnök szerint azonban soha a büdös életben nem fogják tudni legyőzni az oroszokat a frontvonalon, és szerinte ezt a legtöbben Nyugat-Európában is tudják, csak a vezetőik mást csinálnak, mint amit ők akarnak.

A miniszterelnök fenntartja, hogy ő amúgy nem áll ki az oroszok mellett sem, de földgázt és kőolajat az oroszoktól fog venni, jó szomszédi viszonyra pedig az ukránokkal kell majd törekedni a háború után.