Lánczi Tamásnak továbbra is kifizetődő a szuverenitásvédelem

vagyonnyilatkozat;Lánczi Tamás;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2026-02-01 09:09:00 CET

Tavaly 63 milliós megtakarítást könyvelhetett el az állami hivatal vezetője.

Több mint 50 millió forint készpénzzel rendelkezik a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke - derül ki Lánczi Tamás friss vagyonnyilatkozatából.

A dokumentum szerint több budapesti lakás tulajdonosa, emellett Nagymaroson egy vadászháza is van, amelyhez egy 2140 négyzetméteres rét tartozik. Az ingatlant 2020-ban vásárolta.

Lánczi Tamás jelentős pénzügyi befektetésekkel is rendelkezik:

állampapírban közel 111 millió,

befektetési alapban mintegy 76 millió,

kötvényekben pedig 62,5 millió forintot tart.

Folyószámlahitele 33,5 millió forint,

devizában fennálló tartozása pedig 70,8 millió forint.

Emellett más jogcímen 21 millió forintos pénzkövetelése van.

Kinevezése első évében a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke közel 65 millió forinttal növelte a vagyonát, 2024-ben még 347 millió forintos megtakarításokról számolt be, míg 2025 januárjában már összesen 412 millió forint szerepelt a nyilatkozatában.

A vagyonnyilatkozatból az is kiderül, hogy az elmúlt három évben több forrásból származott jövedelme. Az állami média online igazgatójaként évi egy és öt millió forint közötti összeget keresett, míg a Magyar Sörgyártók Szövetségétől fél és egymillió forint közötti díjazásban részesült.