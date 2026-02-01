vagyonnyilatkozat;Lánczi Tamás;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

Lánczi Tamásnak továbbra is kifizetődő a szuverenitásvédelem

Tavaly 63 milliós megtakarítást könyvelhetett el az állami hivatal vezetője.

Több mint 50 millió forint készpénzzel rendelkezik a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke - derül ki Lánczi Tamás friss vagyonnyilatkozatából.

A dokumentum szerint több budapesti lakás tulajdonosa, emellett Nagymaroson egy vadászháza is van, amelyhez egy 2140 négyzetméteres rét tartozik. Az ingatlant 2020-ban vásárolta.

Lánczi Tamás jelentős pénzügyi befektetésekkel is rendelkezik:

  • állampapírban közel 111 millió, 

  • befektetési alapban mintegy 76 millió, 

  • kötvényekben pedig 62,5 millió forintot tart. 

  • Folyószámlahitele 33,5 millió forint, 

  • devizában fennálló tartozása pedig 70,8 millió forint. 

  • Emellett más jogcímen 21 millió forintos pénzkövetelése van.

Kinevezése első évében a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke közel 65 millió forinttal növelte a vagyonát, 2024-ben még 347 millió forintos megtakarításokról számolt be, míg 2025 januárjában már összesen 412 millió forint szerepelt a nyilatkozatában.

A vagyonnyilatkozatból az is kiderül, hogy az elmúlt három évben több forrásból származott jövedelme. Az állami média online igazgatójaként évi egy és öt millió forint közötti összeget keresett, míg a Magyar Sörgyártók Szövetségétől fél és egymillió forint közötti díjazásban részesült.

