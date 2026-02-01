Hadházy Ákos: Rekord gyorsasággal elutasította a nyomozást a „rendőrség” a hatvanpusztai zebrák ügyében

rendőrség;feljelentés;állatkínzás;Bicske;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;zebrák;

2026-02-01 08:45:00 CET

A független országgyűlési képviselő azért tett feljelentést, mert több, egymástól független forrása szerint a zebrák már nincsenek Hatvanpusztán.

Rekord gyorsasággal elutasította a nyomozást a „rendőrség” a hatvanpusztai zebrák ügyében. A feljelentést azért tettem, mert több, egymástól független forrásom szerint a zebrák már nincsenek Hatvanpusztán - írja vasárnap reggeli Fb-posztjában Hadházy Ákos.

Az ellenzéki politikus szerint ez még nem lenne bűncselekmény, de többen (nevüket vállalva) azt is jelezték felé, hogy az állatok egy részét egyszerűen levadászták. Ez pedig állatkínzás számítana, ugyanis a zebra nincsen a vadászható állatok között felsorolva a vadászati törvényben - írja Hadházy.

Ugye a „rendőrnek” erre csak annyit kellett volna tennie legalább, hogy felhívja a Gázost, hogy ugyanmár, Lőrinc bátyám, megvannak-é még azok a csíkos lovak? Esetleg ha már tényleg valódi rendőrök lennének, meg is kérhették volna a Strómant, hogy talán mutassák meg neki őket.

- teszi hozzá.

Az ellenzéki politikus emlékeztet: „ez ugyan az a bicskei „rendőrség”, ahol nem számít szándékos közúti veszélyeztetésnek, ha valaki szándékosan nekem jön először hátulról, aztán többször oldalról. És az a „rendőrség”, amelyik nem hajlandó nyomozni műemlékek komplett eldózerolása miatt, mert megkérdezte a hatóságot és szerinte mindenre volt engedély... És ugyanaz a bicskei rendőrség, akiknek Lőrinc tízmilliós otthonteremtési támogatásokat osztogat. Ezért aztán annyit írtak, hogy „feltételezések” ügyében nem nyomoznak.”

De legalább szégyelli ezt az egészet nagyon a hatalom - tegnap képesek voltak Mészáros biztonsági őrei órákat ácsorogni a pusztában, csak hogy nehogy kikerüljük a szafariparkhoz vezető lezárt utat...

- zárja bejegyzését Hadházy Ákos.