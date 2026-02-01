Hadházy Ákos: Rekord gyorsasággal elutasította a nyomozást a „rendőrség” a hatvanpusztai zebrák ügyében

Rekord gyorsasággal elutasította a nyomozást a „rendőrség” a hatvanpusztai zebrák ügyében. A feljelentést azért tettem, mert több, egymástól független forrásom szerint a zebrák már nincsenek Hatvanpusztán - írja vasárnap reggeli Fb-posztjában Hadházy Ákos.Hadházy Ákos közzétette a hatvanpusztai zebrákról szóló kormányhivatali dokumentumokat, miután Orbán Viktor édesanyja tagadta a létezésüket
Az ellenzéki politikus szerint ez még nem lenne bűncselekmény, de többen (nevüket vállalva) azt is jelezték felé, hogy az állatok egy részét egyszerűen levadászták. Ez pedig állatkínzás számítana, ugyanis a zebra nincsen a vadászható állatok között felsorolva a vadászati törvényben - írja Hadházy.
Ugye a „rendőrnek” erre csak annyit kellett volna tennie legalább, hogy felhívja a Gázost, hogy ugyanmár, Lőrinc bátyám, megvannak-é még azok a csíkos lovak? Esetleg ha már tényleg valódi rendőrök lennének, meg is kérhették volna a Strómant, hogy talán mutassák meg neki őket.
- teszi hozzá.
Az ellenzéki politikus emlékeztet: „ez ugyan az a bicskei „rendőrség”, ahol nem számít szándékos közúti veszélyeztetésnek, ha valaki szándékosan nekem jön először hátulról, aztán többször oldalról. És az a „rendőrség”, amelyik nem hajlandó nyomozni műemlékek komplett eldózerolása miatt, mert megkérdezte a hatóságot és szerinte mindenre volt engedély... És ugyanaz a bicskei rendőrség, akiknek Lőrinc tízmilliós otthonteremtési támogatásokat osztogat. Ezért aztán annyit írtak, hogy „feltételezések” ügyében nem nyomoznak.”Pénzbírságot kapott a hatvanpusztai vagyonőr, aki nekiment Hadházy Ákos autójának
De legalább szégyelli ezt az egészet nagyon a hatalom - tegnap képesek voltak Mészáros biztonsági őrei órákat ácsorogni a pusztában, csak hogy nehogy kikerüljük a szafariparkhoz vezető lezárt utat...
