Magyar Péter nem kap pénzt a Tisza Párt vezetéséért

vagyonnyilatkozat;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-01 09:39:00 CET

Bankszámlája gyarapodott, de tartozásai is lettek.

Díjazás nélkül látja el a Tisza Párt vezetésével járó feladatait Magyar Péter - derül ki az ellenzéki politikus frissen közzétett vagyonnyilatkozatából.

Megtakarításai ugyanakkor jelentősek: különböző formákban összesen közel 62 millió forinttal rendelkezik.

Ingatlanvagyonában szerepel egy 216 négyzetméteres társasházi lakás Budapest XII. kerületében, valamint ugyanebben a városrészben egy 49 és egy 25 négyzetméteres társasházi ingatlan is. Nagyobb értékű ingóságai között egy Volvo XC60 személygépkocsit tüntetett fel, továbbá egy Yamaha pianínót és két festményt, amelyek értékét a vagyonnyilatkozat nem részletezi.

Magyar Péter készpénzállománya hárommillió forint. Tartozásai között mintegy 1,2 millió forint hitelintézeti kötelezettség, közel 80 ezer euró összegű devizatartozás, valamint csaknem 3,5 millió forintos hitelkártya-tartozás szerepel. Emellett magánszemélyek felé összesen nyolcmillió forinttal tartozik.

Magyar Péternek másodszor kellett nyilatkoznia vagyonáról, mióta EP-képviselő lett 2024-ben. A tavaly leadott vagyonnyilatkozata szerint értékpapírokban összesen 35 millió forintot és 70 ezer eurót tartott. Készpénzben 3 millió forintot, bankszámlán 3,8 millió forintot, továbbá 16 732 eurót tartott. Sem pénzintézetek, sem magánszemélyek felé nem volt tartozása.