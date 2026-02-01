Mutatunk hat számot, amely bárki életét fenekestül felforgatná

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 5. heti húzásának vasárnapi sorsolásán:
5
10
19
32
41
42
A nyeremények pedig a következőképp alakultak:
3 találatos szelvény 28 253 lett, ezek nyereménye 2 880 forint;
4 találatos szelvény 1739 darab akadt, tulajdonosaik 8 010 forintot vehetnek fel
5 számot negyvenhatan találtak el, nyereményük egyenként 323 895 forint;
mind a hat számot senki sem találta el.
Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 2,195 milliárd forint lesz.