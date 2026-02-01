Mutatunk hat számot, amely bárki életét fenekestül felforgatná

Á. B.

szerencsejáték;hatos lottó;

2026-02-01 20:02:00 CET

Kivéve az illető nem Mészáros Lőrinc, vagy valamelyik másik közpénzen hízlalt NER-oligarcha.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 5. heti húzásának vasárnapi sorsolásán:

5

10

19

32

41

42

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

3 találatos szelvény 28 253 lett, ezek nyereménye 2 880 forint;

4 találatos szelvény 1739 darab akadt, tulajdonosaik 8 010 forintot vehetnek fel

5 számot negyvenhatan találtak el, nyereményük egyenként 323 895 forint;

mind a hat számot senki sem találta el.

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 2,195 milliárd forint lesz.