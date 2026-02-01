szerencsejáték;hatos lottó;

Mutatunk hat számot, amely bárki életét fenekestül felforgatná

Kivéve az illető nem Mészáros Lőrinc, vagy valamelyik másik közpénzen hízlalt NER-oligarcha. 

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 5. heti húzásának vasárnapi sorsolásán:

  • 5

  • 10

  • 19

  • 32

  • 41

  • 42

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

  • 3 találatos szelvény 28 253 lett, ezek nyereménye 2 880 forint;

  • 4 találatos szelvény 1739 darab akadt, tulajdonosaik 8 010 forintot vehetnek fel

  • 5 számot negyvenhatan találtak el, nyereményük egyenként 323 895 forint;

  • mind a hat számot senki sem találta el. 

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 2,195 milliárd forint lesz. 

A szombati lottójátékon halmozódó főnyeremény a jövő héten már 4,29 milliárd forint lehet.