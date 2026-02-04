film;Trump;Melania Trump;

Az Amazon főnöke az MGM stúdióval karöltve 40 millió dollárral támogatta az amerikai First Lady ötletét, hogy utóbbi megalkothassa élete remekművét, a Melania című filmet. Menet közben kiderült, ráférne némi hírverés, mégse valljanak szégyent a gyér nézettséggel, így Jeff Bezos újabb 35 millióval szponzorálta a Fehér Ház asszonyának vágyálmát.

A tekintélyes summa tízszerese a szokásos dokumentumfilmek promóciójára hagyományosan fordított összegnek – jegyezték meg epésen filmesek a hír hallatán. Az újságírókat nem engedték be a premierre, így csak egy pár kérdést tudtak feltenni a „Donald J Trump- J.F. Kennedy Centerben” rendezett bemutatóra érkezetteknek. Trump pedig ezt kapta – többek között - tudtuk meg a New York Times tudósítójától: Nem gondolja, hogy Jeff Bezos csak azért támogatta a film létrejöttét, hogy jobb viszonyt alakítson ki önnel? Mire Trump válasza: „Ezt én tényleg nem tudom. Én nem voltam ebbe bevonva. A feleségemmel intézték az ügyletet” – állította. Mindeközben az amerikai sajtó azt állítja, hogy olyannyira be volt vonva az elnök a filmkészítésbe, hogy egyetlen filmkocka sem készülhetett el a tudta és kontrollja nélkül. Kinek is a filmje ez akkor valójában?

Noha a felvételek állítólag Fehér Ház-i beköltözésük, 2025. január 20-a előtt készültek, hogy ne vetődjön rá az összeférhetetlenség gyanúja, ám Trump úgy nyilatkozott: „ Ez egy nagyon fontos film. A Fehér Ház életét mutatja be. Nagy dolog ez, elhiheti nekem!”

A hatalommal való visszaélés? Korrupciógyanús etikai kérdések? Fel sem merültek. Nem volt példa effajta korrupcióra az elmúlt évtizedekben a Fehér Ház történetében.

Nálunk ez a mentalitás, sajnos, 2018 óta ismert. Hányszor hallottuk a magyar kormányfőtől, hogy „semmilyen üzleti üggyel nem foglalkozok” (Elios), vagy „ ez a pénzügyesek dolga, nem a politikusé ( magyar bank által a spanyol VOX pártnak juttatott 9 millió EUR), »azzal pedig, hogy a magáncégek mit csinálnak, nem kívánok foglalkozni« (újságírói kérdés édesapja beszállítói kapcsolatáról a magyar-szerb vasútvonal építésében). Madarat tolláról, embert barátjáról...