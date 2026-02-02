Így és ennyit itt még nem lopott senki

korrupció; NER;Podcast;

Már a 2010-es kormányra lépésekor megvolt a Fidesz mesterterve arra, hogy miként teszi rendszerszintűvé a korrupciót, ejti fogságba nem csak az államot, de a gazdaságot, a piacot, a kultúrát és a tudományt is. Podcast.

Eleinte sem itthon, sem az Európai Unióban nem hittek a szemüknek, ilyen szinten szervezett és ekkora mértékű lopásra ugyanis még nem volt példa Magyarországon – mondta Nagy Zoltán, a Gazdasági Versenyhivatal egykori elnöke, a V21 tagja. Felfoghatatlanul sok közpénz veszítette el közpénz jellegét az elmúlt 15 évben. Jó hír viszont, hogy elég pontosan lehet tudni, kinél vannak az ezermilliárdok.

Ahogyan Martin József Péter, a Transparency International magyarországi igazgatója mondta, attól, hogy valami le van papírozva - ahogyan azt a kormány és a NER csinálja – még nem feltétlenül jogszerű. Szerinte elég sok pénzt, elég gyorsan vissza lehet majd szerezni egy esetleges kormányváltás után. A többi között erről beszélgetett a Népszava Exit podcastjéban Nagy Zoltán és Martin József Péter Szabó Brigittával, a lap gazdasági rovatvezetőjével.