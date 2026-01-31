A végén még Lázár János összehozza a Tiszának a kétharmadot

Tényleg választási csodafegyvernek bizonyult a Lázárinfó – csak éppen a Tiszának, miután Lázár János magyar romák százezreit sértette vérig, akik közül sokan eddig jó eséllyel stabil Fidesz-szavazók voltak.
A Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, Frank Zsófia belpolitikai és Papp Zsolt gazdasági újságíró arról beszélgetett Batka Zoltán műsorvezetővel. Lázár János kijelentése a Fidesz urambátyám-dzsentri kasztrendszerének a pontos összefoglalása, az építési és közlekedési miniszter ugyanis nyers szavakba öntve arról beszélt, hogy a NER feudális Magyarországán a romák feladata a nemzeti munkamegosztásban a magyarok vécéinek takarítása. Orbán Viktor pedig azzal próbálta szépíteni a miniszter brutális kiszólását, hogy ő nótarádiót hallgat. Mindez akkor történt ráadásul, amikor a kormánypárt tovább gyengült a Tiszához képest, így két és fél hónappal a választás előtt kampányolás helyett ismét káreltakarításra kellett Orbánéknak berendezkedniük.