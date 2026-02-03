Nem jól számolták ki a pedagógusok idei béremelését, többet is kaphatnának a tanárok

pedagógusok;tanárok;PDSZ;béremelés;Maruzsa Zoltán;

2026-02-03 05:50:00 CET

A hibát Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár is elismerte.

Központilag nem jól számolták ki a pedagógusok idei évre szóló, 10 százalékos béremelésének fedezetét, ezért a kormánynak többször is módosítania kellett az emelés előirányzatán - olvasható a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) beszámolójában, amit a nedolgozzingyen.hu oldalon tettek közzé. A bejegyzés szerint a problémát az okozta, hogy az idei 10 százalékos emelés alapjául szolgáló bértömegbe nem számolták bele a tavalyi, fejenként bruttó 20 ezer forintos bérfedezetet, amit a teljesítményértékelés alapján kaphattak a pedagógusok. Emiatt az idei emelés előirányzata alacsonyabb volt, mint kellett volna.

A hibát Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár is elismerte. A szakszervezeteknek küldött levelében - amit a PDSZ tett közzé - azt írta, a fedezet biztosítása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium már kétszer módosította a finanszírozás számításának alapjául szolgáló támogatási összegeket, így szerinte már megfelelő mértékű többletet biztosítanak a 10 százalékos béremelés megvalósításához. Csakhogy mire ezekre a korrekciókra sor került, a PDSZ szerint a munkáltatók már végeztek a számfejtéssel, az utólag kapott korrekciós összegeket pedig differenciáltan, vagyis nem egyenlő mértékben oszthatják szét a pedagógusok között.

A PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta: a vonatkozó rendelet szerint a bértömegemelésnek egységesen, intézményi szinten 10 százalékosnak kell lennie. A szakszervezet egy béremelés-kalkulátort is készített a pedagógusok számára, amivel ki lehet számolni, kinek mennyi béremelést kellett kapnia idén januárban. Azok számára, akiknél nem stimmel az összeg - 10 százaléknál kevesebbet kaptak – azt javasolta, először a munkáltatótól kérjenek írásban tájékoztatást arról, milyen szempontok szerint történt a bértömeg elosztása, a differenciálás ugyanis akkor lehet jogellenes, ha sérti az egyenlő bánásmód elvét.

Maruzsa Zoltán mindemellett úgy véli, nem kell a béremelés mértékével vacakolni. Levelében a köznevelési államtitkár azt kérte a szakszervezetektől:

a béremelés mértékét “ne minősítgessék”.

- A béremelés mértéke a bérek radikális felzárkóztatását követően a diplomás átlagbér emelkedésével azonos mértékű, és ez a következő években is így lesz. A rendszerváltás óta sosem érte még el a pedagógus átlagbér a diplomás átlagbér 80 százalékát, csak most, éppen a patrióta kormány intézkedéseinek köszönhetően. Ennek nem minden szakszervezeti aktivista örül, de ettől még tény - fogalmazott az államtitkár.

A pedagógusok béremelése egyébként nem kis részben uniós pénzből valósulhat meg. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete a napokban közölte: az Európai Unió tanáronként 5 millió, összesen pedig 735 milliárd forinttal támogatja a magyar pedagógusok béremelését 2030-ig.